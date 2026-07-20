Il MamaHouse di Spada con SimonteRizzo a Milano Marittima

Da Ibiza ai templi del lusso della Riviera. MamaHouse continua la sua scalata. Dopo essere stato ospite lo scorso anno sull’isola simbolo della musica elettronica, il format nato in Sicilia è pronto a vivere un’altra tappa importante. Il 25 luglio approderà a Milano Marittima con un doppio dj set, mentre a settembre è già attesa una grande sorpresa.

Nato nel 2016 da un’idea di Filippo Spada, MamaHouse continua così il suo percorso di crescita, esportando un’identità musicale costruita negli anni tra club ed eventi siciliani. Un progetto che punta sulla qualità della musica, sulla condivisione e sulla voglia di creare esperienze autentiche.

«Ogni nuova tappa rappresenta un traguardo importante – racconta Filippo Spada –. Esibirci in location simbolo come il Mambo e il Pineta significa portare la nostra identità davanti a un pubblico sempre più internazionale, senza dimenticare da dove siamo partiti».

Protagonisti della giornata saranno i dj’s trapanesi SimonteRizzo, che porteranno il loro sound prima al Mambo, esclusivo beach club affacciato sul mare e punto di riferimento dell’estate romagnola, e poi al Pineta, uno dei locali più iconici e prestigiosi d’Italia, da sempre sinonimo di eleganza, lusso e nightlife internazionale.

Il 25 luglio sarà quindi una data da cerchiare in rosso. Due dj set, due location d’eccellenza e un unico filo conduttore, quello di un progetto siciliano che continua a farsi spazio nei palcoscenici più prestigiosi del panorama italiano.

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