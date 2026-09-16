IL MAC, MUSEO A CIELO APERTO DI CUSTONACI

Inaugurato a metà luglio, il MAC (Museo di Arte Contemporanea) di Custonaci è un innovativo museo a cielo aperto che sorge affacciato sul mare di Cornino. Senza pareti e in continua evoluzione, lo spazio ospita oltre dieci sculture monumentali in marmo locale create da artisti nazionali e internazionali.

Arte, natura e tradizione

Il MAC si inserisce nel dossier “Portami il futuro” di Gibellina Capitale Contemporanea. Nato da un progetto avviato nel 2025, il parco artistico si snoda lungo viali panoramici e fonde la millenaria tradizione marmorea di Custonaci con il linguaggio della modernità.

Le sculture non sono relegate in sale chiuse, ma concepite come un laboratorio aperto in costante dialogo con l’ambiente naturale. Tra le opere più suggestive che compongono la collezione permanente figurano:

Albero sicano di Stefano Volpe.

La porta dell’infinito di Giacomo Sparasci.

Memoria e futuro di Bruno Melappioni.

Un nuovo percorso culturale per la Sicilia occidentale

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Fonte, ha fortemente voluto questo spazio di identità e memoria “incisa sulla pietra”. L’obiettivo è duplice: da un lato riqualificare e restituire aree pubbliche alla cittadinanza, dall’altro arricchire l’offerta turistica, unendo il fascino della Riserva di Monte Cofano e del Golfo di Cornino a un percorso di valorizzazione territoriale attraverso l’arte contemporanea.

Il museo è gratuito e visitabile in qualsiasi momento della giornata, offrendo un’esperienza immersiva che cambia colore e prospettiva a seconda della luce del sole e del panorama costiero circostante.

Per maggiori dettagli sugli artisti in mostra e sugli aggiornamenti delle opere, è possibile visitare la pagina ufficiale del comune di Custonaci o il portale turistico Custonaci Web.

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Il parco scultoreo accoglie oltre dieci opere monumentali. Oltre a quelle già menzionate, la collezione permanente include altre installazioni e firme di rilievo:

La donna che sostiene il mondo del maestro Gerry Bianco; Utopia, un’opera dal forte valore simbolico dedicata alla memoria di Ludovico Corrao; Sculture monumentali realizzate dagli artisti Giuseppe Cortese e Nicola Martini.

Essendo un laboratorio artistico in continua evoluzione, la collezione è destinata ad ampliarsi nel tempo con successivi interventi e l’inserimento di nuove installazioni.

Anche il MAC di Custonaci fa parte della Rete Musei di Anci Sicilia, l’iniziativa che raccoglie oltre 200 realtà in 100 comuni dell’Isola per valorizzarne il patrimonio artistico. L’intera rete è esplorabile online sul portale dedicato musei-sicilia.it.

Il sindaco Fabrizio Fonte

“Il MAC di Custonaci rappresenta un’importante opportunità di crescita e valorizzazione per la nostra comunità. Si tratta, infatti, di un’iniziativa che guarda al futuro, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio, rafforzare la sua identità e creare nuove occasioni di partecipazione e di crescita culturale, sociale ed economica. Come Amministrazione comunale crediamo fermamente che investire in progetti culturali significhi investire nelle persone, nei giovani e nelle potenzialità di Custonaci. Il MAC nasce proprio con questo spirito: mettere in rete competenze, idee e risorse per costruire un percorso condiviso che sappia generare nuove opportunità”.

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