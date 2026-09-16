Storie correlate

Esce “Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria” di Pietro Gurrieri

Riccardo Aprile 7, 2026

In libreria “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano” curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio

Riccardo Febbraio 15, 2026

Sfiducia. Di Paola (M5S) dona libro su Piersanti Mattarella al presidente Schifani: “Impari da colui che è stato un vero presidente”

Riccardo Dicembre 2, 2025

Ultime notizie

venezia 3

On Fabio Venezia: 𝐒𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐢 𝐥’𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐄𝐧𝐧𝐚

Riccardo Settembre 16, 2026
vivilago 2

Uisp Sicilia: il 27 settembre al Lago Nicoletti Vivilago

Riccardo Settembre 16, 2026
una di tante

Premio Fidapa Nicosia “Una di tante” all’eennese Arianna Sacco

Riccardo Settembre 16, 2026
draia

Seus 118: nel Cda nominata l’ex sindaca di Valguarnera Francesca Draià

Riccardo Settembre 16, 2026