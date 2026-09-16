Magliona riparte dalla Pedavena Croce d’Aune con la Np03

Il pluricampione italiano delle salite ritorna in azione in CIVM al volante della Nova Proto motorizzata Aprilia e in una crono che apprezza particolarmente cercherà subito di ritrovare il ritmo giusto con il team Dalmazia. Sabato ricognizioni, domenica la gara bellunese dalle 9.00

Sassari, 16 settembre 2026. Non si ferma la stagione del rientro nelle cronoscalate per il plurititolato Omar Magliona, che dopo oltre un mese torna in azione in Veneto nel Campionato Italiano Velocità Montagna. Il nove volte tricolore della specialità rilancia la sfida nel weekend del 20 settembre alla 42^ Pedavena Croce d’Aune, appuntamento storicamente molto apprezzato dal forte pilota sardo, che in passato si è anche imposto in due occasioni nell’assoluta (edizioni 2016 e 2018). Rispetto ad allora, la salita bellunese, come nel 2025, quest’anno si disputa su un tracciato più breve, ma in ogni caso sfidante e da ben interpretare. Magliona lo affronterà per la prima volta in carriera al volante della Nova Proto Np03 motorizzata Aprilia preparata da Dalmazia Motorsport, gommata Pirelli e iscritta nel gruppo delle sportscar con propulsori di derivazione motociclistica, tra i prototipi di classe 1150.

Dopo la non fortunata partecipazione alla Svolte di Popoli, tappa che in agosto ha visto la squadra impegnata dopo la vittoria centrata al Trofeo Scarfiotti (Sarnano Sassotetto), ma purtroppo disputando soltanto le prove, la vettura è stata ricontrollata e a Pedavena venerdì giungerà nel paddock di Pedavena per la giornata dedicata alle verifiche. Sabato dalle ore 9.00 per gli ammessi al via alle ricognizioni del percorso sarà il momento di accendere i motori e affrontare le due salite di prove ufficiali. Domenica 20 settembre, sempre dalle 9.00, la cronoscalata vivrà il clou di gara 1 e a seguire di gara 2, che si disputeranno sui 4404 metri del tracciato bellunese che salgono lungo la SP 473 da Via Trento a Pedavena alla località Pian D’Avena, affrontando una pendenza media del 7,81%.

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Omar Magliona dichiara: “Non vedo l’ora di tornare ‘in pista’ a Pedavena! Una salita della quale conservo tanti ricordi e dove abbiamo sempre detto la nostra anche a livello assoluto. Con la Np03 dobbiamo riprendere a macinare chilometri. Abbiamo ancora da lavorare molto con il team Dalmazia, ma partiamo fiduciosi e cercheremo di ben figurare, anche in vista della parte finale di stagione, per quale abbiamo tutta l’intenzione di prepararci al meglio”.

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