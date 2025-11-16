Il Cammino di San Giacomo in Sicilia: un Pellegrinaggio nei Cuori Antichi dell’Isola

Esiste una Sicilia lontana dai riflettori, fatta di borghi arroccati, campi silenziosi e una spiritualità che affonda le radici nella storia. È la Sicilia che si svela passo dopo passo percorrendo il Cammino di San Giacomo in Sicilia, un itinerario di 130 chilometri che, in 6 tappe, unisce Caltagirone a Capizzi.

A dar vita a questo percorso non è stato un progetto turistico, ma la tenace visione di Totò Trumino, suo ideatore e custode.

Totò Trumino: L’Anima del Cammino

Totò Trumino è molto più di un tracciatore di sentieri. È un ricercatore appassionato che, armato di mappe antiche e pazienza infinita, ha ricucito il filo di una devozione dimenticata, quella per San Giacomo Maggiore, che da secoli lega le comunità dell’entroterra siciliano. Il suo lavoro è andato oltre la mappatura: è stato un atto d’amore per il territorio, un’opera di comunità finalizzata a ridare vita a luoghi e relazioni. È il punto di riferimento umano per ogni pellegrino che intraprende questo viaggio.

Il Percorso: 130km, 6 tappe, 10 Comuni, 3 Province, un’unica Anima

Il Cammino è un viaggio lineare e simbolico attraverso il cuore dell’isola, toccando tre province (Catania, Enna, Messina) e dieci comuni, ciascuno con la sua identità unica:

1. Caltagirone (CT) – La città della ceramica, con il suo maestoso santuario di San Giacomo.

2. San Michele di Ganzaria (CT) – Un borgo agricolo che segna l’ingresso nelle terre dell’interno.

3. Mirabella Imbaccari (CT) – Adagiata su una collina, offre panorami mozzafiato.

4. Piazza Armerina (EN) – Famosa in tutto il mondo per la Villa Romana del Casale.

5. Aidone (EN) – Custode dell’antica Morgantina e dei suoi tesori archeologici.

6. Valguarnera Caropepe (EN) – Centro minerario che racconta una pagina di storia industriale.

7. Assoro (EN) – Borgo medievale arroccato su uno sperone roccioso.

8. Nissoria (EN) – Piccolo comune nel cuore della Sicilia rurale.

9. Nicosia (EN) – Antica città regia, un gioiello di arte e storia.

10. Capizzi (ME) – La meta finale, un paese ai piedi dei Nebrodi con un profondo legame con San Giacomo.

Il percorso regala una straordinaria varietà: si cammina tra il Barocco di Caltagirone, i siti archeologici di Aidone e Piazza Armerina, i paesaggi agrari e le prime avvisaglie dei monti Nebrodi.

Un Viaggio per Ritrovare il Senso della Lentezza

Intraprendere questo cammino significa scegliere di scoprire una Sicilia autentica. Significa sostare in piazze silenziose, farsi accogliere dall’ospitalità genuina dei piccoli centri e percorrere strade secondarie che profumano di sapore e storia. È un’esperienza accessibile, della giusta lunghezza per unire l’impegno fisico alla contemplazione, resa possibile dalla visione di un uomo che ha creduto nella bellezza nascosta della sua terra.

Visite: 109