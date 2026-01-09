Il Cammino di San Giacomo in Sicilia adesso anche con la Guida
Il Cammino di San Giacomo in Sicilia
Un viaggio tra fede, natura e storia, nel cuore del Mediterraneo.
Dal 14 al 19 febbraio cammineremo lungo un itinerario che fa parte della grande rete dei Cammini Europei di Santiago, riconosciuto a livello europeo e internazionale.
Un’esperienza autentica di turismo lento, spiritualità e identità territoriale.
📅 6 giorni / 5 notti
🥾 Guida Ufficiale
🏨 Alloggio e trasferimenti inclusi
Camminare in Sicilia significa entrare in una storia millenaria che oggi dialoga con l’Europa e con il mondo, passo dopo passo.
👉 Scopri di più:
🌐 www.camminosangiacomosicilia.it
📩 info@camminosangiacomosicilia.it
📞 +39 328 3611 596
💬 WhatsApp +39 366 4476 915
La Sicilia cammina.
E il Cammino continua. ✨
