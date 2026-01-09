Il Cammino di San Giacomo in Sicilia adesso anche con la Guida

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia

Un viaggio tra fede, natura e storia, nel cuore del Mediterraneo.

Dal 14 al 19 febbraio cammineremo lungo un itinerario che fa parte della grande rete dei Cammini Europei di Santiago, riconosciuto a livello europeo e internazionale.

Un’esperienza autentica di turismo lento, spiritualità e identità territoriale.

📅 6 giorni / 5 notti

🥾 Guida Ufficiale

🏨 Alloggio e trasferimenti inclusi

Camminare in Sicilia significa entrare in una storia millenaria che oggi dialoga con l’Europa e con il mondo, passo dopo passo.

👉 Scopri di più:

🌐 www.camminosangiacomosicilia.it

📩 info@camminosangiacomosicilia.it

📞 +39 328 3611 596

💬 WhatsApp +39 366 4476 915

La Sicilia cammina.

E il Cammino continua. ✨

