IL 18 APRILE GLI INTERNISTI DI FADOI E ANÍMO TORNANO NELLE PIAZZE ITALIANE: A ENNA IN PIAZZA VI DICEMBRE
“VISITE E CONSIGLI DI SALUTE AI CITTADINI”
IL 18 APRILE GLI INTERNISTI DI FADOI E ANÍMO TORNANO NELLE PIAZZE ITALIANE
I medici e gli infermieri dei reparti di Medicina Interna saranno presenti in 23 piazze italiane
dalle 10 alle 17 per avvicinarsi alla cittadinanza e far conoscere le attività di prevenzione
in un contesto diverso, al di fuori dei luoghi istituzionali della cura.
I cittadini, gratuitamente, potranno essere visitati per valutare lo stato di salute generale ed
eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa,
dislipidemia, diabete, obesità, bronchite cronica, infezioni.
Torna il prossimo 18 aprile 2026 la Terza Giornata Nazionale della Prevenzione, promossa da FADOI
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Nazionale
Infermieri di Medicina Interna), con iniziative in 23 piazze italiane.
Dalle ore 10.00 alle 17.00, medici e infermieri di Medicina Interna saranno a disposizione dei cittadini
per offrire screening gratuiti e consulenze su come prevenire le patologie più diffuse, tra cui
ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemie, scompenso cardiaco e malattie respiratorie.
L’iniziativa, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, nasce con l’obiettivo di avvicinare la
sanità ai cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e
degli stili di vita salutari. Durante la giornata sarà possibile ricevere indicazioni personalizzate e materiali
informativi utili per adottare comportamenti corretti nella vita quotidiana.
“La Medicina Interna è da sempre in prima linea nella gestione delle patologie acute e croniche più
diffuse. Con questa giornata vogliamo portare la prevenzione fuori dagli ospedali, direttamente nelle
piazze, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prendersi cura della propria salute prima
che insorgano le malattie”, commenta il Presidente FADOI, Andrea Montagnani.
“Gli ambiti della prevenzione abbracciano molti aspetti del malato cronico fragile, che sempre più
spesso giunge alla nostra osservazione nelle corsie dell’Ospedale, ma appare quanto mai urgente e
necessaria una presa di coscienza e modifica dello stile di vita da parte della popolazione”, afferma il
Presidente di ANÍMO, Antonio Vitiello.
“È una scelta fortemente voluta da noi Medici e Infermieri Internisti, che da sempre ci occupiamo delle
malattie acute e croniche più frequenti nella popolazione, come ipertensione arteriosa, diabete, malattia
renale, obesità, dislipidemia, scompenso cardiaco, bronchite cronica, infezioni” concludono
Montagnani e Vitiello.
Ogni euro investito in prevenzione ne fa risparmiare 3 ma l’Italia è agli ultimi posti in Europa in fatto di
investimenti con il 5% di spesa sul fondo sanitario, nonostante la nostra salute dipenda al 43% da
questa, il 20% dall’ ambiente e solo l’11% dalle cure per le quali investiamo però il 95% delle risorse. Dati
recenti evidenziano infatti come, in Italia, la prevenzione non venga attuata in maniera adeguata: quasi
il 50% della popolazione è attualmente sovrappeso o obesa, quasi il 40% della popolazione è iperteso
e la prevalenza di dislipidemia si attesta su percentuali simili. Inoltre, circa il 6% della nostra popolazione
è attualmente diabetica e l’abitudine al fumo interessa il 20% della popolazione italiana ed è di nuovo in
forte crescita specialmente tra i giovani.
Ad aggravare questa situazione poi c’è il fatto che fattori di rischio ad alta prevalenza come
ipertensione arteriosa, dislipidemia, malattia renale, alterata tolleranza glucidica e perfino il diabete
mellito vengano riconosciuti tardivamente quando già hanno contribuito a dare danno d’organo.
Per i pazienti più fragili e per tutti quelli con pluri-patologie importanti è necessaria una adeguata
copertura vaccinale.
Negli ultimi anni poi, oltre al vaccino per il covid, sono stati introdotti nuovi vaccini per patologie ad alta
prevalenza. Vaccini come l’antinfluenzale e l’anti-pneumococcico hanno dimostrato di essere tra gli
interventi più cost-effective in specifiche popolazioni con un profilo di tollerabilità certamente superiore
alle principali terapie farmacologiche. Nonostante ciò, però, in Italia la situazione è tutt’altro che rosea
con una copertura vaccinale molto distante dal tasso ottimale e anche dal tasso minimo di vaccinazione
accettabile.
Infine, un ulteriore dato molto importante è che, complice l’effetto ancora presente della pandemia e le
lunghe liste d’attesa, l’adesione agli screening è in calo.
Per conoscere la piazza della propria città è possibile consultare il sito
prevenzione.fadoi.org, non è necessario prenotarsi, è sufficiente infatti recarsi nelle
piazze indicate per essere visitati da uno degli specialisti FADOI e ANÍMO.
Sabato 18 aprile 2026 dalle 10.00 alle 17.00
Obiettivo: prevenzione riguardo le malattie croniche più frequenti nella popolazione
• Ipertensione arteriosa
• Diabete
• Malattia Renale Cronica
• Obesità
• Scompenso cardiaco
• Bronchite cronica
• infezioni
Attività proposte alla cittadinanza svolte da personale sanitario
• Anamnesi
• Rilevamento Parametri vitali (es. frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione ossigeno e
pressione arteriosa
• Parametri cardio metabolici (es. peso, altezza, circonferenza addominale, Controllo
glicemia, colesterolo)
• Counselling sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e
controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.
Saremo presenti in queste Piazze Italiane:
Abruzzo – Piazza del Plebiscito, Lanciano (CH)
Basilicata – Piazza Torre Guevara, Potenza
Calabria – Piazza Municipio, Vibo Valentia
Campania – Piazza Calipari, Acerra (NA)
Emilia-Romagna – Piazza del Nettuno, Bologna
Friuli Venezia-Giulia – Piazza San Giacomo, Udine
Lazio – Piazza San Silvestro, Roma
Lazio – Piazza Umberto I°, Marta (VT)
Liguria – Piazza De Ferrari, Genova
Liguria – Piazza Sisto IV°, Savona
Lombardia – Piazza Martire di Belfiore, Mantova
Lombardia – Piazza Carducci, Varese
Marche – Piazza Vittorio Veneto, Macerata
Molise – Piazza Celestino V°, Isernia
Piemonte – Piazzetta Lagrange, Torino
Puglia – Piazza Italia, Ostuni (BR)
Sardegna – Piazza Eleonora, Oristano
Sicilia – Piazza Ciullo, Alcamo (TP)
Sicilia – Piazza VI Dicembre, Enna
Toscana – Piazza della Vittoria, Empoli
Toscana – Piazza S. Agnese, Montepulciano (SI)
Trentino-Alto Adige – Piazza Loreto, Trento
Umbria – Area verde dei Giardini di Piazza Garibaldi, Città di Castello (PG)
Veneto – Piazza Ferretto, Mestre (VE)