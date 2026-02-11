Il 17 febbraio all’IIS Lincoln Lectio Magistralis dedicata a Galileo Galilei

La nostra Biblioteca, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, è lieta di ospitare, nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro”, il Prof. Andrea Gori, responsabile della didattica del Museo Galileo di Firenze.

🪐 Una lectio magistralis dedicata a Galileo Galilei, al castello di Altafronte e agli strumenti scientifici che richiamano la cosmografia dantesca, in un affascinante intreccio tra scienza, letteratura e storia.

📅 17 febbraio 2026

⏰ Ore 18:00

📍 Auditorium I.I.S. “A. Lincoln”

👥 Evento aperto alla cittadinanza

