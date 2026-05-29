Storie correlate

faia

IC De Amicis: l’alunna Maria Faia campionessa italiana ai giochi della Gioventu sezione paralimpica

Riccardo Maggio 29, 2026
progetto santa chiara

IC Santa Chiara: Concluso il progetto eTwinning “Dear Penpal…

Riccardo Maggio 29, 2026
mostra estemporanea

IC De Amicis: gli alunni partecipano a Villarosa a Mostra Estemporanea di Pittura

Riccardo Maggio 29, 2026

Ultime notizie

fondi geoparck

In Fabio Venezia: assegnati fondi ai comuni del Geopark Rocca di Cerere

Riccardo Maggio 29, 2026
faia

IC De Amicis: l’alunna Maria Faia campionessa italiana ai giochi della Gioventu sezione paralimpica

Riccardo Maggio 29, 2026
progetto santa chiara

IC Santa Chiara: Concluso il progetto eTwinning “Dear Penpal…

Riccardo Maggio 29, 2026
mostra estemporanea

IC De Amicis: gli alunni partecipano a Villarosa a Mostra Estemporanea di Pittura

Riccardo Maggio 29, 2026