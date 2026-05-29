Il nostro Istituto guarda al futuro: gli studenti conquistano la certificazione Cisco Python Essentials 1

Una scuola sempre più connessa con il mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica!

Dopo il corso per il conseguimento del Patentino Digitale organizzato dal Corecom Sicilia per le seconde classi dell’Istituto e dopo la partecipazione di una squadra dell’Istituto alla competizione nazionale di robotica RoboCup Junior, alcuni nostri alunni hanno raggiunto un altro importante traguardo, ottenendo la prestigiosa certificazione internazionale Cisco Python Essentials 1.

Il successo è il coronamento di un percorso formativo pomeridiano di 30 ore, iniziato a fine marzo e conclusosi in questi giorni. Le lezioni si sono svolte interamente all’interno di uno dei laboratori tecnologici dell’istituto, che per due mesi si è trasformato in una vera e propria officina di codice e programmazione.

Python è oggi uno dei linguaggi di programmazione più richiesti al mondo, colonna portante di settori cruciali come l’Intelligenza Artificiale, la Data Science e la cybersecurity. Aver padroneggiato le sue basi – dalle strutture dati fondamentali alla logica di programmazione ad oggetti – permette agli studenti del Lincoln di mettere in tasca un vero e proprio “passaporto digitale”.

Il corso non si è limitato alla teoria: i ragazzi hanno affrontato sfide pratiche, stringhe di codice e problem-solving, dimostrando una straordinaria costanza nel frequentare le lezioni extra-curricolari nonostante i numerosi impegni legati allo studio.

Le competenze di coding non sono più un’esclusiva degli specialisti, ma una forma di alfabetizzazione fondamentale per i cittadini di domani. Vedere i nostri ragazzi spendere il proprio tempo libero per investire sul proprio futuro all’interno della scuola è il segno tangibile che la nostra scuola sa intercettare le loro passioni e le richieste del mondo del lavoro.

La certificazione rilasciata dalla Cisco Networking Academy è riconosciuta a livello internazionale da aziende e università. Per gli studenti dell’IIS “Abramo Lincoln”, questo non è solo un attestato da inserire nel curriculum o un modo per accumulare crediti formativi, ma la prova concreta di saper passare da fruitori passivi di tecnologia a creatori di soluzioni digitali.

Complimenti a tutti gli studenti che hanno completato con successo il percorso, dimostrando che l’eccellenza digitale abita ad Enna!

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