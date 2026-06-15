Idrogeno verde, Colianni: «Sicilia si candida come hub del Mediterraneo per energie rinnovabili»

«Il via libera al primo impianto di produzione di idrogeno verde in Sicilia rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di innovazione e sostenibilità energetica della nostra Isola. Si tratta di un investimento strategico che conferma le grandi potenzialità della regione nel diventare un hub del Mediterraneo per le energie rinnovabili e le tecnologie pulite. Come assessorato, siamo fortemente impegnati a sostenere gli investimenti nel settore energetico e specialmente nella filiera dell’idrogeno, su cui stiamo investendo con contributi a fondo perduto, oltre 31 milioni di euro di Fondi Fesr 2021-2027 destinati a progetti di micro, piccole e medie imprese, ma anche a grandi aziende purché costituite come società di capitali». Lo dice l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, in merito all’autorizzazione del primo impianto di produzione di idrogeno verde in Sicilia, nell’agglomerato industriale di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, nel Messinese.

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