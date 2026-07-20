“I suoni della Terra”: venerdì a Petralia Soprana il concerto de I Beddi, I Sirah e I Pupi di Surfaro

Il 23 e il 24 luglio Petralia Soprana ospiterà il festival “I suoni della Terra”, due giorni dedicati al dialogo, alla cultura e alla musica popolare siciliana. La manifestazione, organizzata dalla Consulta Giovanile di Petralia Soprana in collaborazione con l’Associazione MadArt, ha ottenuto il patrocinio del Comune e dell’Assessorato delle Politiche Giovanili della Regione Siciliana.

L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sul futuro delle aree interne siciliane, promuovendo un confronto tra istituzioni, esperti, operatori del territorio e cittadini, senza rinunciare alla dimensione culturale e musicale che rappresenta uno dei principali strumenti di valorizzazione dell’identità dell’isola.

Il programma prenderà il via giovedì 23 luglio, alle ore 10, presso l’Aula Polifunzionale, con un incontro dedicato alle strategie per contrastare il fenomeno dello spopolamento, valorizzare le risorse locali e costruire nuove opportunità di sviluppo per le giovani generazioni. Dopo i saluti del sindaco, Pietro Macaluso, e del presidente della Consulta, Tiziana Albanese, interverranno: Chiara Saraceno, sociologa e filosofa, Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, Letizia Russo, Consorzio di tutela Vini DOC Sicilia e Luca Bianchi, direttore generale della SVIMEZ.

Nel pomeriggio, dalle ore 18, presso il bar La Piazzetta, il festival proseguirà con un dibattito dedicato alla musica in lingua siciliana e alle difficoltà che gli artisti dell’isola incontrano per affermarsi nell’attuale panorama musicale dominato dalle piattaforme di streaming. Un’occasione per discutere della visibilità della produzione artistica siciliana, delle criticità del mercato musicale contemporaneo e delle prospettive di valorizzazione della lingua e della cultura dell’isola. Interverranno: Leonardo Bruno, musicista, compositore, produttore, video mapping creator e direttore artistico del Festival, Calogero Di Chiara, ex dirigente dell’Arpa Sicilia e cofondatore di GEA, Giuseppe Strazzeri, fondatore e Ceo di “Mhodì Music Company”, ideatore del progetto “Comusì”, Davide Urso, fondatore e musicista del gruppo “I Beddi”, Totò Nocera, fondatore del gruppo “I pupi di Surfaro”, Giampiero Amato, cultore delle tradizioni popolari, musicista e costruttore, Lorenzo Messineo, Agente mandatario presso Siae. A seguire apericena con giro pizza e una jam session, durante la quale chiunque potrà esibirsi cantando e suonando.

Advertisement

Il festival si chiuderà venerdì 24 luglio, alle ore 22, in Piazza Duomo, con il concerto de “I Beddi”, “I Sirah” e i “Pupi di Surfaro”, tra i più apprezzati interpreti della musica popolare contemporanea siciliana. I gruppi porteranno sul palco uno spettacolo coinvolgente, capace di unire tradizione, sonorità etno-folk e ritmi trascinanti, trasformando la piazza in una grande festa aperta a cittadini e visitatori.

Advertisement

Visite: 99