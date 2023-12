I cuochi ennesi protagonisti ad evento promosso a Barrafranca

Grandissima Giornata di festa , che apre le porte del Natale in segno di pace e convivialità.

Il tema dei piatti tradizionali che fa riflettere sul bisogno di ritornare a stare insieme .

Questo è il messaggio che ha disegnato il nostro consigliere Provinciale Enrico Pacifico Pantorno che ha curato l’evento.

Assieme ai cittadini Barresi Benedetta Faraci Graziella Marotta,Mihaela Mandarino

Rosalba Costa, Erika Bavuso,Rosalia Ferreri

Stella Cucchiara,Tina Giunta ,hanno presentanto 4 piatti della tradizione , che assieme ai nostri chef stellari li hanno poi rivisitati in chiave moderna.

Si ringrazia per la calorosa accoglienza il Sindaco GIUSEPPE LO MONACO e l’amministrazione comunale.

Il dott. FAUSTO RUSSO presidente dell’ associazione Arcobaleno.

Per il supporto tecnico e prezioso in assistenza Alessandro Tambe’.

Hanno dato un grandissimo contributo i nostri Soci :

Il saggio Francesco Mazza Cocorum 2023,il TRIO DELLE MERAVIGLIE, GLI CHEF ENZO LEANZA , Nunzio Mangano E RICCARDINHO Riccardo Russo .

Bardamauro Di Maurociadamidaro,la sapienza dello chef Mauro Ciadamidaro

Gli infaticabili Gaetano Piemonte Maria Rita Russo e TOSCA.

Giovanna Debole ,dal Borgo GINUGA di centuripe.

Per il supporto logistico e non solo lo chef Calogero La Loggia .

Grazie ai nostri partner che hanno collaborato il CRISTALLO DI PATERNÒ, LA MUFFELETTERIA DI RIESI, SESTO SENSO DI BARRAFRANCA .

Grazie a tutti i cittadini Barresi.

Il presidente Giuseppe Rinallo .

