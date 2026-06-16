Nella giornata di lunedì 15 giugno, la prestigiosa cornice del Teatro Al Massimo di Palermo ha ospitato il terzo corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto ai militari dell’Arma in servizio presso il Comando Provinciale di Palermo iscritti al SIM Carabinieri.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla partnership tra il SIM Carabinieri Sicilia, con la fattiva collaborazione della Segreteria Provinciale SIM di Palermo, il Centro di Formazione IRC Comunità del Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri e il Teatro Al Massimo, con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle competenze salvavita e contribuire alla crescita professionale del personale dell’Arma.

Tenuto da istruttori qualificati del Centro di Formazione IRC Comunità dell’Associazione Nazionale Carabinieri — il Luogotenente Salvatore Vecchio, presidente della 2ª sezione ANC Palermo, e la signora Maria Grazia Zanet, componente del direttivo della 2ª sezione ANC Palermo — il corso ha consentito ai partecipanti di approfondire le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, strumenti essenziali per affrontare con tempestività ed efficacia situazioni di emergenza sanitaria che possono verificarsi sia durante il servizio, sia nella vita quotidiana.

“La formazione – dichiara Il segretario generale regionale del SIM Carabinieri Sicilia Vito Saulle – rappresenta uno dei pilastri fondamentali della professionalità di ogni appartenente all’Arma dei Carabinieri: iniziative come questa consentono di accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze dei colleghi, offrendo un contributo concreto alla loro preparazione professionale e, conseguentemente, alla qualità del servizio reso ai cittadini”.

Il SIM Carabinieri Sicilia esprime il proprio sentito ringraziamento al Centro di Formazione IRC Comunità del Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la professionalità e la disponibilità dimostrate nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento formativo, nonché al Teatro Al Massimo, in particolare alla signora Rosaria Spera, per l’ospitalità riservata e per aver messo a disposizione una struttura di grande prestigio culturale e simbolico per la città di Palermo.

La collaborazione tra il SIM Carabinieri Sicilia, l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Teatro Al Massimo rappresenta un esempio virtuoso di sinergia finalizzata alla valorizzazione del personale e a promuovere la cultura della formazione continua.

Un’iniziativa che si pone come valore aggiunto e sostegno all’attività dell’Amministrazione, contribuendo ad arricchire il percorso professionale dei militari dell’Arma attraverso opportunità formative complementari e altamente qualificate.

Investire nella formazione significa investire nelle persone e nella capacità dell’Istituzione di rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze della collettività, nel solco dei valori di servizio, competenza e vicinanza ai cittadini che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

Il SIM Carabinieri Sicilia ringrazia inoltre l’Ispettore Regionale dell’ANC, nella persona del dottor Ignazio Buzzi, per la disponibilità e l’autorizzazione ai corsi di formazione in oggetto, con l’auspicio di poterne espletare ancora altri nel corso dell’anno.

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