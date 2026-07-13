GUARDIA DI FINANZA: “SICURAMENTE ISORADIO”. AL VIA SUL CANALE RADIOFONICO DELLA RAI, LA NUOVA COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA PER UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA.

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Sintesi

Comunicato

L’estate di Rai Isoradio si arricchisce di una nuova iniziativa dedicata ai cittadini. Accanto all’informazione sulla viabilità, alla musica e ai programmi che accompagnano quotidianamente i viaggiatori, debutta “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”, il nuovo format realizzato in collaborazione con le Fiamme Gialle. A partire dal 15 luglio, i radioascoltatori saranno accompagnati per tutta l’estate da brevi approfondimenti dedicati alla legalità economica, alla prevenzione e alla sicurezza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di pubblica utilità a chi è in viaggio, attraverso interventi agili e immediati, capaci di coniugare informazione e divulgazione. Saranno le donne e gli uomini della Guardia di Finanza a raccontare, forti della propria esperienza, le molteplici attività svolte quotidianamente dal Corpo: dalla tutela dell’economia legale al contrasto degli illeciti economico-finanziari, fino agli interventi specialistici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) e della componente aeronavale.

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Ogni appuntamento proporrà consigli pratici e indicazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza la stagione estiva: dalle cautele per evitare le più diffuse truffe online e i falsi investimenti in criptovalute ai rischi legati ai bed and breakfast “fantasma”; dalle regole per vivere in sicurezza il mare e la montagna al vademecum per i viaggiatori di ritorno da Paesi extraeuropei, utilissimo per evitare spiacevoli inconvenienti in dogana. Non mancheranno, inoltre, messaggi di sensibilizzazione dedicati a temi di rilevante interesse sociale, come il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti.

La collaborazione tra Rai Isoradio e la Guardia di Finanza proseguirà anche sui canali social, ampliando la diffusione dei contenuti e raggiungendo un pubblico sempre più vasto, con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti.

Con “Sicuramente Isoradio – In viaggio con la Guardia di Finanza”, l’informazione diventa un prezioso compagno di viaggio: un’occasione per promuovere la cultura della legalità e contribuire, ogni giorno, a rendere gli spostamenti estivi più sicuri e consapevoli.

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