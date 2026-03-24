GUARDIA DI FINANZA: LA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CELEBRA IL SUO CENTENARIO CON SEI “SPECIALI” IN ONDA SU RADIO VATICANA DAL 24 MARZO.

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Sintesi

Comunicato

A partire da oggi, 24 marzo, il palinsesto di Radio Vaticana – Vatican News si arricchisce di sei appuntamenti dedicati alla Banda musicale della Guardia di finanza che, quest’anno, celebra i suoi primi 100 anni.

Attraverso aneddoti, testimonianze e contributi audio originali, anche d’epoca, sarà possibile ripercorrere le principali tappe della storia del complesso bandistico, partendo dal 1926, anno della sua fondazione.

Ogni puntata – in diretta ogni martedì alle ore 13.05, con replica la domenica successiva alle ore 17.30 – sarà dedicata a un Maestro Direttore della Banda e vedrà la partecipazione dei Direttori ancora in vita o di loro parenti, ma anche degli esecutori, che si alterneranno coi vari strumenti nell’arco degli spazi radiofonici.

Si inizierà dal primo e indimenticato Maestro Giuseppe Manente, per proseguire con Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux, Gino Bergamini e, infine, concludere con l’attuale Direttore, il Col. Leonardo Laserra Ingrosso.

A condurre gli spazi, i giornalisti Luigi Picardi e Stefano Sparro.

Tra gli ospiti, anche il Vice Ispettore degli istituti di Istruzione della Guardia di finanza, Gen. B. Carmelo Azzarà, il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso e il Luogotenente C.S. Francesco Gilio, che curerà la parte musicale.

Sarà possibile ascoltare le puntate nel corso della rubrica “ZOOM” alle ore 13.05 di oggi, 24 marzo e del 31 marzo, del 7 – 14 – 21 e 28 aprile, con repliche nella rubrica “SOUND SNACK” in onda alle ore 17.30 del 29 marzo, 5 – 12 – 19 – 26 aprile e 3 maggio.

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