impianto sportivo

La Polizia di Stato denuncia in stato di libertà una persona per aver tenuto una manifestazione sportiva omettendo di produrre la preventiva comunicazione al locale ufficio di Polizia.

Riccardo Novembre 7, 2025
troina 1

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale Ubaldo Del Monaco, in visita a reparti della provincia di Enna

Riccardo Novembre 7, 2025

GDF ENNA: REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO DI INCLUSIONE INDEBITAMENTE PERCEPITI PER OLTRE 310 MILA EURO. DENUNCIATI IN 62.

Riccardo Novembre 7, 2025

annuzza

Catania oggi allo Spazio 2 Lab presentazione del Film Screening Annuzza

Riccardo Novembre 7, 2025

Apre lunedì 10 novembre il primo dei quattro sportelli di ascolto del progetto “EsserCi”,

Riccardo Novembre 7, 2025

Solidarietà e vicinanza del Partito liberale e democratico di Sicilia al giornalista Giuseppe Bascietto: un impegno per la libertà di stampa

Riccardo Novembre 7, 2025

Arpa, Csa-Cisal: “Personale ridotto all’osso e scopertura del 70%, si stabilizzino 95 lavoratori a tempo determinato”

Riccardo Novembre 7, 2025