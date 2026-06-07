Grande partecipazione per “Sicilia Sottosopra”: a Palazzo Pennisi il videomapping narrativo

conclude il progetto “Cinema di Periferia”, ideato dal regista Davide Vigore.

Un pubblico numeroso ha preso parte, ieri sera, all’evento conclusivo di “Cinema di Periferia”,

progetto che ha visto come capofila l’I.C. “De Amicis” di Enna, diretto dalla Dirigente Scolastica e

coordinatrice del progetto prof.ssa Marinella Adamo, in rete con l’I.C. “S. Chiara”, diretto dalla

prof.ssa Antonietta Di Franco, e il Liceo Artistico Regionale “L. e M. Cascio”, diretto dalla prof.ssa

Graziella Bonomo, e promosso da Visco Film, che ha trasformato Palazzo Pennisi, all’interno del

Parco Minerario Floristella Grottacalda, in uno spazio di cinema, immagini e memoria.

Al centro della serata “Sicilia Sottosopra”, il videomapping narrativo realizzato dal regista Nello

Correale: un’opera immersiva dedicata alla memoria dei minatori delle miniere di zolfo

dell’entroterra siciliano. Attraverso immagini, musica e testimonianze, il pubblico ha vissuto

un’esperienza capace di intrecciare passato e contemporaneità, restituendo voce a luoghi e

tradizioni spesso dimenticati.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di valorizzazione di Palazzo Pennisi e

del Parco Minerario Floristella Grottacalda, dimostrando come il linguaggio delle arti visive e del

cinema possa contribuire non solo a custodire e tramandare la memoria collettiva, ma anche a

restituire centralità e nuova vitalità a luoghi simbolici del territorio.

La partecipazione registrata durante la serata ha confermato il forte interesse del territorio verso

iniziative culturali capaci di valorizzare la memoria collettiva attraverso linguaggi contemporanei.

All’evento erano presenti numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il Direttore dell’Ente Parco

Minerario Floristella Grottacalda Greco, il Sindaco di Enna Crisafulli, il Presidente del Libero

Consorzio Comunale di Enna Capizzi, e rappresentanti del mondo culturale e associativo del

territorio, a testimonianza dell’attenzione condivisa verso progetti che mettono al centro cultura,

comunità e identità.

Grande soddisfazione da parte dell’ideatore e curatore del progetto, il regista Davide Vigore, che

ha sottolineato l’importanza della promozione di luoghi di interesse storico, artistico e

naturalistico, spesso poco valorizzati, attraverso attività culturali che favoriscano il senso di

appartenenza e di aggregazione di una comunità.

Particolarmente significativa anche la presenza di alcuni ex minatori del Circolo Zolfatai di Assoro e

dei lamentatori sempre di Assoro, protagonisti di un intenso momento performativo che ha

preceduto la proiezione del videomapping, creando un forte legame tra memoria orale e

linguaggio audiovisivo. A rendere l’atmosfera più suggestiva le musiche di Emanuele Primavera.

Oltre al suggestivo videomapping, a cura di Lumina e Onirica, che ha illuminato l’intera facciata di

Palazzo Pennisi, l’evento si è concluso con una visita immersiva dentro le mura dello storico

palazzo. Il percorso ha previsto anche la proiezione del documentario “Surfarara” di Vittorio De

Seta, che racconta la vita dei minatori dentro le viscere della terra.

Nel corso dei mesi, “Cinema di Periferia”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e

Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM, ha coinvolto studenti, scuole, artisti ed esperti

del settore in un campus cinematografico dedicato al racconto del territorio attraverso il cinema e

le arti visive, confermando il valore della cultura come strumento di partecipazione e

rigenerazione sociale.

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