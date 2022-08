GP Sicilia Open Water F.I.N. 2022: ancora protagonisti gli atleti ed atlete de La Fenice Enna

GP Sicilia Open Water F.I.N. 2022

Gli atleti della Fenice confermano la loro qualità nel fondo federale con 2 podi assoluti e 6 medaglie di Categoria all’ultima gara stagionale prima della pausa estiva di Avola sulla 2800m in acque libere.

Simone Capostagno (2006) chiude al secondo posto assoluto e al primo di categoria conquistando un Oro e un Argento.

Gaia Piccione (2008) conquista un Oro e un Argento chiudendo al secondo posto assoluto e al primo di categoria.

Francesco Rapisardi (2005) conquista un Oro chiudendo al primo posto per la categoria Juniores.

Sofia Natale (2010) conquista l’Oro per la categoria Esordienti

Maria Sanfilippo (2010) conquista l’Argento chiudendo al secondo posto per la categoria esordienti.

Martina Fieraru (2007) chiude al quarto posto confermando la sua crescita.

Giulio Loggia (2010) chiude al quarto posto per la categoria esordienti.

Si conclude in maniera vincente la stagione per gli atleti di Alessandro Addamo e Rosario Cremona, che quest’anno sono stati presenti e qualificati in tutte le competizioni nazionali della Federazione Italiana Nuoto come unici rappresentanti del centro sicilia per l’agonismo federale.

