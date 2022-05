Gli alunni dell’istituto comprensivo “e. de amicis” plesso garibaldi di enna e delle sezioni di villarosa e villapriolo premiati perché si sono distinti nello studio della lingua francese

NEI GIORNI SCORSI L’ISTITUTO “DE AMICIS” DI ENNA HA PARTECIPATO ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI NELLO STUDIO DELLA LINGUA FRANCESE E ALLA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI D’ISCRIZIONE ALL’ALBO D’ORO.

ALL’EVENTO, ORGANIZZATO ON LINE A CAUSA DELL’EMERGENZA PANDEMICA, HANNO PRESO PARTE OLTRE AI PREMIATI, ANCHE”, LA PROFESSORESSA ROSALIA BIVONA, IN RAPPRESENTANZA DELL’AMOPA “ASSOCIATION MEMBRES ORDRES ACADÉMIQUES PER LA REGIONE SICILIA, E LE INSEGNANTI DI LINGUA FRANCESE LILIANA VELLA E LORELLA BRUNO.

LA PROFESSORESSSA VELLA HA PARLATO DELLE NUMEROSE ATTIVITÀ CHE GLI ALUNNI HANNO PORTATO AVANTI CON DEDIZIONE ED ENTUSIASMO QUALI LA PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA FRANCESE NEGLI ANNI PRECEDENTI, IL CORO IN LINGUA FRANCESE ,DIRETTO DAL PROF. COLAJANNI,GIÀ ATTIVO DA QUALCHE ANNO E CHE SI È ESIBITO IN DIVERSI EVENTI, PER ULTIMO IN OCCASIONE DELL’ ERASMUS PLUS DI MUSICA CON UN COLLÈGE DI BESANÇON E UN CONSERVATORIO MUSICALE DELLA STESSA CITTÀ FRANCESE.

I RAGAZZI PER L’OCCASIONE HANNO INOLTRE REALIZZATO DEI VIDEO INTERESSANTI OVE HANNO APPROFONDITO ASPETTI DELLA CULTURA FRANCESE,DELLE TEMATICHE RIGUARDANTI L’AMBIENTE, L’AGENDA 2030, LA SHOAH E LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:.

SUCCESSIVAMENTE SONO INTERVENUTI GLI ALUNNI CHE HANNO RINGRAZIATO PER L’IMPORTANTE OPPORTUNITÀ DATA E CHE HANNO PRESENTATO I LAVORI ESEGUITI E SOTTOLINEATO LA VALENZA DEL PERCORSO FORMATIVO AFFRONTATO.

DOPO UNA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE HA PRESO LA PAROLA LA PROFESSORESSA BIVONA CHE DOPO AVER ELOGIATO I RAGAZZI HA ILLUSTRATO LE ATTIVITÀ DELL’AMOPA ED IN PARTICOLARE L’IMPORTANZA DELLE PALMES ACADÉMIQUES, CIOÈ LA PRESTIGIOSA ONORIFICENZA CREATA NEL 1808 DA NAPOLEONE, POSTA SOTTO IL PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL MINISTRO DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DEL GRAND CHANCELIER DE LA LÉGION D’HONNEUR ED É STATA RICONOSCIUTA DI PUBBLICA UTILITÀ NEL 1968.

IN QUESTA SESSIONE HANNO RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO I SEGUENTI ALUNNI DELL’ISTITUTO DE AMICIS DI MAGGIO ILENIA, VACCARO SERENA, BELLAVIA CARLA, MARTELLO MATILDE, BIZZINI LUCA, RICERCA SOPHIA, GERACI LAURA, LUCIC CRISTIAN, BARBERA GINEVRA, SAVOCA NOEMI, MERLO ALESSIA, NICOLETTI ELISA, CARNAZZA LAURA, GIUNTA MICHELA, DI PIETRO RICCARDO, GRIMALDI GIULIA, TRIPI GIOVANNI, VIRZÌ GIULIO, BONASERA GIULIA, PITTA EUGENIA MARIA, FERRARA ANDREA GAETANO, MINOLFI LARA,L’ALUNNA RUGGIERO GAIA DI VILLAPRIOLO, VASTA FEDERICO, LENTINI FABIANA DI VILLAROSA.

Visite: 20