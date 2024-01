Gli agricoltori e allevatori siciliani sono ridotti allo stremo. L’aumento generalizzato del costo del gasolio agricolo, dei concimi, dei mezzi e di tutti i materiali necessari al lavoro hanno messo in ginocchio l’intero settore. Decine di migliaia di lavoratori agricoli in tutta l’isola, per via dei prezzi stracciati a cui vengono venduti i propri prodotti, riescono a stento a rientrate delle spese. La politica regionale e nazionale assiste in silenzio alla crisi del mondo agricolo siciliano, che rischia di portare all’estinzione del settore che dà da mangiare a gran parte delle famiglie siciliane. Non si può piegare la testa di fronte alla situazione drammatica in cui versa l’agricoltura e l’allevamento della nostra isola. Pertanto, gli agricoltori di tutta la Sicilia si ritroveranno mercoledì 17 gennaio al Riviera Hotel di Enna, alle ore 18:00, per l’assemblea regionale per organizzare la protesta in tutta l’isola.

La Sicilia alza la voce!

