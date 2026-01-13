Giustizia: domani l’assemblea generale della Cgil Sicilia discute del referendum costituzionale. In programma interventi di magistrati e avvocati

Palermo, 13 gen- Si parlerà del referendum costituzionale sui temi della giustizia domani, nella sede della Cgil siciliana ( via Bernabei 22, Palermo, inizio ore 10), nel corso dell’assemblea generale del sindacato. All’assemblea, che sarà conclusa dal segretario confederale nazionale Christian Ferrari, interverranno anche il magistrato Giuseppe Tango, componente dell’Anm, e gli avvocati cassazionisti Piero Gurrieri e Nino Caleca, che argomenteranno sulla legge in questione, per quanto riguarda tutti gli aspetti, portando il loro punto di vista.

La Cgil è una delle sigle del “Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale”, che si terrà il 22 e 23 marzo e per il quale è ancora in corso on line la raccolta di firme. “Il nostro No- dice il segretario generale della Cgil siciliana, Alfio Mannino- ha gli scopi di tutelare il diritto dei cittadini alla giustizia con un intervento che risolva i problemi odierni, come quello dei tempi dei processi; di tutelare l’ordinamento giudiziario dai tentativi della politica di indebolirlo; di confermare l’impianto della Costituzione che garantisce l’equilibrio dei poteri. Diciamo quindi no a una misura che , invece, non interviene sul funzionamento della giustizia – sottolinea Mannino- e punta ad assoggettare la magistratura mettendo ancora un tassello di un disegno di stravolgimento di quella costituzione repubblicana che ha assicurato e assicura le libertà di cui godiamo. Diciamo no a una giustizia nelle mani dei più potenti e quindi non uguale per tutti- dice il segretario della Cgil- quale si affermerebbe con la legge Nordio. Invitiamo quindi tutte le cittadine e cittadini a firmare per il referendum e a votare No”

Advertisement

Advertisement

Visite: 106