Una nuova presenza nel territorio ennese: è nata una compagnia di 13 giovani

Una nuova realtà teatrale si affaccia nel panorama culturale ennese. Si chiama Collettivo Teatro Utopia ed è composta da tredici giovani, guidati dalla regista e drammaturga Filippa Ilardo, che hanno scelto di trasformare un percorso laboratoriale in un’esperienza stabile di formazione, ricerca e creazione artistica.

In un momento storico in cui le occasioni di aggregazione culturale per le nuove generazioni sono sempre più rare, la nascita di una compagnia formata interamente da giovani rappresenta un segnale importante per il territorio. Non un progetto temporaneo, non un semplice laboratorio destinato a concludersi con uno spettacolo finale, ma un gruppo che ha deciso di continuare a incontrarsi, studiare, sperimentare e fare teatro insieme.

Il Collettivo Teatro Utopia nasce all’interno della Compagnia dell’Arpa, storica realtà teatrale che da anni opera nel campo della formazione e della produzione artistica.

Dopo il debutto al Teatro F. P. Neglia di Enna nell’ambito della Festa del Libro e la successiva replica al Teatro Fonderia Grock di Palermo, il collettivo ha preso parte al Tindari Switch Fest – Festival della Formazione Teatrale, manifestazione di rilievo regionale dedicata alla pedagogia teatrale, alla formazione delle nuove generazioni e allo scambio di pratiche tra artisti, compagnie e gruppi giovanili provenienti da tutta la Sicilia.

Per i ragazzi del Collettivo la partecipazione al festival ha rappresentato molto più di una semplice trasferta. È stata l’occasione per confrontarsi con altre esperienze, osservare differenti metodologie di lavoro, condividere momenti di ricerca e vivere il teatro come luogo di incontro, relazione e comunità.

Durante il festival il gruppo ha partecipato al workshop “Corpi in viaggio. Teatro, ascolto, presenza nei luoghi del mito”, condotto da Filippa Ilardo ed Emiliano Solfrizzo. Un percorso dedicato al lavoro dell’attore, alla relazione tra corpo e spazio, all’ascolto e alla presenza scenica, sviluppato all’interno della suggestiva cornice del Teatro Antico di Tindari.

Il festival ha inoltre ospitato “Il Rogo di Libri”, spettacolo diretto da Filippa Ilardo e prodotto dalla Compagnia dell’Arpa in collaborazione con l’Associazione Il Corno Francese Blu di Villarosa.

Lo spettacolo nasce dal laboratorio di drammatizzazione realizzato nell’ambito del progetto Biblioinsieme, un percorso che ha intrecciato lettura, riflessione e pratica teatrale. Punto di partenza del lavoro è stato Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, il celebre romanzo che immagina una società nella quale i libri vengono distrutti per impedire alle persone di pensare, ricordare e sviluppare uno sguardo critico sulla realtà.

Attraverso mesi di incontri, letture condivise, esercitazioni e improvvisazioni sceniche, i ragazzi hanno costruito una drammaturgia corale che affronta temi di straordinaria attualità: la libertà di pensiero, il valore della cultura, il rapporto tra conoscenza e potere, la responsabilità individuale e il ruolo della memoria nelle società democratiche.

In scena sono saliti Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini e Lourdes Vetri, giovani interpreti che hanno contribuito attivamente alla costruzione dello spettacolo attraverso un percorso partecipato e condiviso.

Le scene sono di Claudio Castagna, mentre il disegno luci è firmato da Roberto Ragusa.

La partecipazione al Tindari Switch Fest segna oggi l’inizio di una nuova fase. Durante l’estate i giovani del Collettivo Teatro Utopia saranno coinvolti in ulteriori percorsi laboratoriali, attività di formazione e occasioni di confronto con artisti e professionisti del settore, proseguendo un cammino che punta a consolidare sempre di più la loro esperienza artistica e umana.

Parallelamente continuerà anche il percorso de “Il Rogo di Libri”, che dopo le tappe di Enna, Palermo e Tindari proseguirà il proprio cammino con nuove repliche e occasioni di incontro con il pubblico.

La nascita del Collettivo Teatro Utopia rappresenta una nuova opportunità per il territorio ennese: una compagnia giovane che sceglie di investire sul teatro come luogo di crescita, di pensiero e di partecipazione culturale. Un’esperienza che guarda al futuro e che dimostra come, quando vengono offerte occasioni concrete di formazione e di espressione, i giovani siano pronti a raccogliere la sfida e a costruire nuovi spazi di cultura e di comunità.

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