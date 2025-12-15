Giovanni Felice riconfermato alla vicepresidenza di Confimprese Italia

Giuseppe Pellerito nominato segretario confederale dell’associazione

Il 28 novembre scorso, si è svolta a Fiuggi l’assemblea congressuale di Confimprese Italia, che ha riunito oltre cento delegati provenienti da tutta la penisola.

Nel corso dei lavori, è stato eletto il presidente, nella persona di Guido D’Amico, già in carica. Alla vicepresidenza è stato riconfermato il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice, che è anche coordinatore regionale di Confimprese Italia Sicilia.

Il vicepresidente di Confimprese Palermo Giuseppe Pellerito è stato nominato dalla segretaria generale Simona Gallo alla segreteria nazionale di Confimprese Italia, nel ruolo di segretario confederale.

Pellerito, classe 1984, carinese, avvocato e imprenditore della ristorazione, è al suo primo incarico nazionale.

“Ringraziamo l’assemblea elettiva– spiegano i neoeletti – nei prossimi quattro anni di mandato, lavoreremo a tutela delle micro, piccole e medio imprese, attraverso azioni di semplificazione amministrativa, alleggerimento della pressione fiscale e progetti di sviluppo, come l’internazionalizzazione. Lanceremo anche delle misure a favore dei giovani, al fine di favorire la loro permanenza in Italia ed evitare la fuga di cervelli”.

