Giovanni Felice riconfermato alla vicepresidenza di Confimprese Italia Giuseppe Pellerito nominato segretario confederale dell’associazione
Giovanni Felice riconfermato alla vicepresidenza di Confimprese Italia
Giuseppe Pellerito nominato segretario confederale dell’associazione
Il 28 novembre scorso, si è svolta a Fiuggi l’assemblea congressuale di Confimprese Italia, che ha riunito oltre cento delegati provenienti da tutta la penisola.
Nel corso dei lavori, è stato eletto il presidente, nella persona di Guido D’Amico, già in carica. Alla vicepresidenza è stato riconfermato il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice, che è anche coordinatore regionale di Confimprese Italia Sicilia.
Il vicepresidente di Confimprese Palermo Giuseppe Pellerito è stato nominato dalla segretaria generale Simona Gallo alla segreteria nazionale di Confimprese Italia, nel ruolo di segretario confederale.
Pellerito, classe 1984, carinese, avvocato e imprenditore della ristorazione, è al suo primo incarico nazionale.
“Ringraziamo l’assemblea elettiva– spiegano i neoeletti – nei prossimi quattro anni di mandato, lavoreremo a tutela delle micro, piccole e medio imprese, attraverso azioni di semplificazione amministrativa, alleggerimento della pressione fiscale e progetti di sviluppo, come l’internazionalizzazione. Lanceremo anche delle misure a favore dei giovani, al fine di favorire la loro permanenza in Italia ed evitare la fuga di cervelli”.