A Natale la Sicilia gioca più di tutti: lo dice Google

Primo posto nell’Indice del Gioco di Natale di Casinos.com: massimi livelli di ricerca online per la tombola e Monopoly

Durante le festività, quando le famiglie si ritrovano attorno a un tavolo, in Sicilia il gioco diventa una vera ossessione digitale. È quanto emerge dall’Indice del Gioco di Natale (IGN) di Casinos.com, elaborato a partire dalle ricerche su Google legate a quattro aree chiave del Natale giocato: tombola (tradizione), mercante in fiera (dimensione sociale), sette e mezzo (passione per le carte) e Monopoly (giochi da tavolo).

Incrociando cinque anni di ricerche relative a questi quattro giochi, tutti caratterizzati da picchi ricorrenti tra Natale e Capodanno, la Sicilia risulta la regione più coinvolta d’Italia, con 80,25 punti su 100, davanti a Campania e Puglia.

I dati mostrano un quadro netto: “tombola” e “Monopoly” raggiungono in Sicilia i valori più alti a livello nazionale (100/100), seguite da sette e mezzo (73/100) e mercante in fiera (48/100). Un interesse che non si concentra in una sola giornata, ma accompagna l’intero periodo delle feste, confermando un’abitudine che si rinnova puntualmente ogni anno.

