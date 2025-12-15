Storie correlate

A Catania venerdì 19 dicembre “Storia di Santi, Eretici & Streghe”

Riccardo Dicembre 15, 2025 0

Alfa annuncia oggi le date del tour estivo 2026: unico appuntamento siciliano il 31 luglio al Velodromo Borsellino di Palermo

Riccardo Dicembre 15, 2025 0
albero 3

Basilica Cattedrale di Piazza Armerina: presentato il grande albero di Natale

Riccardo Dicembre 15, 2025 0

Ultime notizie

dance award

Danza: pioggia di piazzamenti per la scuola di Danza dell’ennese Mariella Rizza al Concorso internazionale di Caltanissetta Dance Award

Riccardo Dicembre 15, 2025 0
luca ballarò

La Storia della Confraternita di Maria SS delle Grazie – di Luca Ballarò

Riccardo Dicembre 15, 2025 0

A Catania venerdì 19 dicembre “Storia di Santi, Eretici & Streghe”

Riccardo Dicembre 15, 2025 0

Politiche sociali, a Palermo la IV Conferenza annuale sul fenomeno migratorio. Schifani: «Azioni concrete per riorganizzare l’accoglienza»

Riccardo Dicembre 15, 2025 0