Giovani Democratici Troina: ODG a sostegno dei giornalisti Rai e per un servizio pubblico libero e plurale

Durante il Consiglio Comunale delI’8 maggio scorso, i Giovani Democratici di Troina, attraverso un’odg presentato dai Consiglieri Comunali Sotera Luigi, Amata Martina e sottoscritto dagli altri consiglieri del gruppo “Troina Bene Comune” hanno espresso forte preoccupazione per il deterioramento del panorama mediatico italiano e per le crescenti minacce alla libertà di informazione.

In particolare, denunciano le recenti decisioni della Rai che limitano la libertà di espressione e l’autonomia dei giornalisti, come l’esclusione di ospiti non graditi dai programmi televisivi e il proliferare di pressioni politiche sulle redazioni.

“Le recenti vicende Rai, come la vicenda dell’autore Antonio Scurati e il suo monologo sul 25 Aprile, e le nuova norma approvata in Commissione Vigilanza Rai che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk show senza vincoli di tempo e senza contraddittorio, sono inaccettabili e rappresentano un chiaro tentativo di limitare la libertà di informazione”, dichiarano i Consiglieri del Gruppo di maggioranza.

Per questo motivo, i Giovani Democratici di Troina hanno presentato un ODG al Consiglio Comunale per:

•Esprimendo solidarietà al Sindacato Unitario Giornalisti Rai (Usigrai) e a tutti i giornalisti che si battono per la libertà di informazione;

•Dichiararsi contrario alle scelte degli Amministratori della Rai che hanno limitato la libertà di informazione e ai parlamentari che hanno approvato norme che favoriscono la propaganda politica;

•Invitare il Parlamento ad attuare le seguenti misure:

-Contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le organizzazioni politiche e il servizio pubblico radiotelevisivo;

-Promuovere una riforma della governance della Rai che ne salvaguardi l’autonomia e l’indipendenza;

-Inviare il presente documento alle massime autorità italiane, affinché prendano atto della grave situazione e si adoperino per tutelare la libertà di informazione e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.

“In un momento storico così delicato per la nostra democrazia, è fondamentale che tutti noi, cittadini, istituzioni e rappresentanti politici, ci uniamo per difendere il diritto all’informazione libera e indipendente. Il futuro della nostra democrazia dipende da questo”, conclude il Consigliere Luigi Sotera.

I Giovani Democratici di Troina e i Consiglieri di maggioranza invitano tutti i cittadini a unirsi a loro in questa battaglia per la libertà di informazione e per un servizio pubblico radiotelevisivo libero e plurale.

