Giornate di Primavera Fai: il bilancio della Delegazione di Piazza Armerina

“Si è da poco conclusa la XXXIV edizione delle #giornatefai di Primavera 🌺🌸 e il Gruppo FAI Piazza Armerina – Delegazione di Enna (coordinata da Antonio Aveni), che ha visto l’apertura della Chiesa del Carmine con l’annesso Chiostro, traccia un bilancio del risultato. L’evento ha avuto la straordinaria partecipazione e collaborazione del Comitato Quartiere Casalotto presieduto da Roberto Maggio, con l’obiettivo di accendere i riflettori su un bene di proprietà del FEC, in cui si sovrappongono mirabilmente differenti epoche dal Medioevo all’Ottocento. Luogo purtroppo penalizzato negli ultimi anni da una frana con il cedimento del costone sottostante, poi ricostruito dal Comune. Il FAI ha raccolto l’invito del Comitato di quartiere per riscoprire questo luogo e soprattutto farlo conoscere alle nuove generazioni di cittadini e non solo. Infatti grazie alla vetrina nazionale del FAI il Carmine è rientrato nello straordinario elenco nazionale di luoghi aperti dal FAI durante le giornate di Primavera. Questo perché possa essere incluso a pieno titolo, in un prossimo futuro negli itinerari turistici della città e possa così ricevere le attenzioni che merita grazie alla sua bellezza ed alla sua storia quasi millenaria che ripercorre il cammino dei Cavalieri Crociati.

📌 Le giornate FAI che ricadono all’indomani dei cinquant’anni dalla fondazione del Fondo Ambiente Italiano, se non hanno aperto un luogo inedito, hanno però hanno dato una nuova narrazione di un prestigioso giacimento culturale che racchiude 700 anni di storia, mai raccontati nei particolari. La riscoperta da parte dei giovani, e anche da parte degli stessi piazzesi, della Chiesa del Carmine, posta peraltro in una posizione strategica ai piedi del quartiere Casalotto, è stata una grande gioia che conferma la validità delle giornate FAI.

🎓 È con grande orgoglio che ringrazio il fiore all’occhiello delle Giornate FAI ovvero gli 8️⃣0️⃣ studenti degli istituti superiori Apprendisti Ciceroni FAI, guide per un giorno, veri attori protagonisti, per la straordinaria capacità di relazionarsi, parlare in pubblico con soggetti sconosciuti e destare, mantenendola, l’attenzione dei visitatori, quelle skill card spendibili nella vita non solo scolastica, richieste nel mondo del lavoro.

❣️ Questa è la conferma che il FAI coltiva interessi per sviluppare talenti, quelli dei giovani. L’anticipo al venerdì dell’apertura riservata agli istituti scolastici è stato un grande successo con la partecipazione di quasi un migliaio di allievi, 60 Ciceroni, circa 140 docenti accompagnatori, provenienti sia dai due istituti comprensivi Falcone Cascino e Chinnici Roncalli, sia dai due Istituti di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e Majorana Cascino.

➡️ Inoltre il FAI piazzese ha al suo attivo otto anni di attività sin dal 2018. In questi otto anni sono stati tanti i luoghi attenzionati nelle Giornate FAI di Autunno e Primavera a cominciare dalla chiesa della Maria Santissima delle Grazie; il Castello Aragonese; il Giardino Garibaldi; il Chiostro del Convento dei Domenicani ovvero il Seminario Vescovile con la Chiesa di San Vincenzo; la Chiesa dell’Itria appena restaurata, la Biblioteca comunale con la chiesa di Sant’Ignazio, il Priorato di Sant’Andrea; la cappella Sistina di Sicilia ovvero la Chiesa di San Giovanni Battista con i suoi meravigliosi affreschi attribuiti al Borremans. Ma grande motivo di orgoglio è avere consacrato in città due Luoghi del Cuore ♥️ votati dai cittadini con una straordinaria raccolta di firme cartacea e online, in collaborazione con altre realtà culturali cittadine, in occasione dei censimenti FAI: il Castello Aragonese, ex carcere Borbonico e poi carcere della Repubblica italiana fino agli Anni ’60 e il Priorato di Sant’Andrea per il quale è stato ottenuto un finanziamento da parte del partner istituzionale del FAI che è la Banca Intesa San Paolo, che ha consentito appunto di finanziare gli affreschi del Priorato su progetto esecutivo della Diocesi, unitamente ad altri finanziatori privati.

🙏🧡 Esprimo un doveroso ringraziamento al vicario della diocesi monsignor Antonino Rivoli nonché Parroco della chiesa del Carmine e un ringraziamento al direttore Ufficio beni Culturali della diocesi don Giuseppe Pace.

🙏🧡 Un doveroso apprezzamento va alle dirigenti scolastiche Paola La Monica per il Leonardo da Vinci e Lidia Di Gangi per il Maiorana Cascino che da sempre favoriscono la partecipazione dei Ciceroni. Ringrazio inoltre le dirigenti Vilma Piazza per l’I.C. Chinnici Roncalli e Alessandra Messina per l’I.C. Falcone Cascino per avere consentito la partecipazione delle classi alla visita. Alle docenti accompagnatrici Tanina Messina, Giusi Rizzo e Giusi Elettrico

🙏🧡 Ringrazio inoltre le associazioni di volontariato della Protezione Civile che non fanno mai mancare la loro presenza: Nucleo Volontari Protezione Civile, Piazza Armerina Soccorso OdV, Plutia Emergenza OdV, Sicilia Soccorso, Associazione Nazionale Vigili del fuoco in Congedo-Piazza Armerina OdV.

🙏🧡 Inoltre ringrazio il sindaco Nino Cammarata, l’assessore Zanerolli e l’assessore Arancio ed il consigliere Cateno Grancagnolo per non avere fatto mancare la loro presenza alle giornate FAI

🙏🧡 Un ringraziamento va a tutti i membri del Gruppo FAI di Piazza Armerina che non sono nati amici, ma lo sono diventati. Li ringrazio per come si adoperano non solo nelle giornate FAI, ma durante il resto dell’anno, prima e dopo❣️

🙏🧡 Esprimo un grazie speciale a Luca Vitali mio predecessore, persona impegnata ed instancabile, per la sua attenzione e sempre seria preoccupazione manifestata per la sicurezza di tutti noi e dei visitatori dei luoghi del FAI❣️

🙏🧡 E poi Luigi Neri storico dell’arte che da sempre cura la preparazione degli Apprendisti Ciceroni con Angela Marotta e Roberta Marino, docenti referenti degli istituti Maiorana Cascino e Da Vinci. Marco Incalcaterra prezioso consigliere, Lavinia Garsia digital creator che cura e segue con attenzione a la visibilità della nostra pagina social, il gruppo di volontari attivi nella segreteria-tesoreria Federico Addamo, Mirella Sapone, Mirella Calcagno, Rosaria di Vincenzo, le fondatrici Anna Di Rosa e Lucia Giunta che ci accompagnano sempre con preziosi consigli così come la madrina Nietta Bruno che non fa mai mancare il suo sostegno e la sua presenza. Grazie in un click al nostro impareggiabile Giuseppe Di Vita 📸 che fotografa i momenti che per noi diventeranno la storia collettiva❣️”

Capogruppo FAI Piazza Armerina

Lucia Esmeralda Rizzo

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