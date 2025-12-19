Germancar Nuoro – AC Life Style Handball Erice 15-32, Arpie campionesse d’inverno

Vittoria in Sardegna per l’Handball Erice che si impone 15 a 32 contro Nuoro e conclude il girone d’andata del Campionato di Serie A femminile al primo posto in solitaria. Adesso arriva la pausa natalizia con le Arpie che torneranno in campo il 10 gennaio.

Germancar Nuoro -AC Life Style Handball Erice 15-32 (8-16)

Germancar Nuoro: Podda, Calia, Reami 1, Fois, Serra, Mereu 1, Floris, Herranz Reyes, Radovic 8, Floris, Basolu 1, Suberic 3, Nkou 1. All. Roberto Deiana

AC Life Style Handball Erice: Fanton, Bernabei 5, Severin, Tarbuch 3, Losio 4, Manojlovic 4, Gandulfo 4, Iacovello, Dalle Crode 3, Pessoa 4, Ahanda 2, Cabral Barbosa 3, Kapitanovic. All. Bruno Tronelli.

Arbitri: Anastasio Maurizio e Zappaterreno Mauro

Commissario: Cozzula Riccardo

CRONACA

La gara inizia con un ritmo non velocissimo, si accende dopo 2 minuti e mezzo con le due squadre che realizzano. Basolu segna il 3 a 1 per Nuoro, le Arpie rispondo con Ahanda. Pessoa accorcia sul 4 a 3 e Bernabei ripristina il pareggio. Dopo 6 minuti e mezzo, Erice va per la prima volta in vantaggio con Cabral Barbosa. Erice potrebbe allungare ma la difesa di Nuoro regge: Suberic accorcia per le padrone di casa ma Gandulfo sale in cattedra: 6 a 10. Bernabei insiste con un ottimo contropiede e Nuoro chiama timeout. Losio non lascia scampo, Dalle Crode insiste e le Arpie volano sul + 7. Negli ultimi minuti del primo tempo, Losio chiude bene e le Arpie concludono avanti 8 a 16.

Suberic prova a costruire per Nuoro ma Gandulfo risponde con un bel tiro da lontano, Pessoa insiste e le Arpie volano sul massimo vantaggio, +12. Il cronometro diventa sempre di più un alleato di Erice, Manojlovic segna anche dai 7 metri e concretizza un ottimo parziale di 6 a 1 nei primi 10 minuti di gioco. Pessoa segna il 9 a 23. Manojlovic, Radovic e Medeu (xx) muovono il tabellino ma Erice resta saldamente sul +13. La situazione nella seconda parte del secondo tempo non migliora per Nuoro, le Arpie insistono andando anche sul 12 a 30. Negli ultimi 5 minuti, le difese si lasciano un po’ andare. La gara termina 15 a 32 per Erice.

PROSSIMO IMPEGNO

Sabato 10 gennaio 2026 – 18.00, AC Life Style Handball Erice – Casalgrande Padana, gara valevole per la tredicesima giornata di campionato

CLASSIFICA

Ac Life Style Handball Erice (12 partite giocate) punti 22,

Brixen Sudtirol (12) e Jomi Salerno (12) 20,

Cassano Magnago (11) punti 16,

Teramo (12) punti 12,

Casalgrande Padana (12) e Leno (11) punti 11,

Cellini Padova (11) punti 8,

Hac Germancar Nuoro (11) punti 7,

Securfox Ariosto Ferrara (12) punti 5,

Ali Best Espresso Mestrino (12) punti 4,

Mezzocorona (12) punti 2.

I RECUPERI DEL GIRONE D’ANDATA

Nel programma delle partite rinviate Leno – Germancar Nuoro e Cassano Magnago – Padova del 3 e 6 gennaio 2026, ambedue valide per l’11esimo turno stagionale.

