DOT_Transfert opening 14 ottobre dalle 19 alle 23!

La mostra del DOT – Festival di Arti Contemporanee di Favara by YARD 44 apre a Enna in Garage questo sabato!

Opening performance sabato ore 21 GONGHI, progetto musicale solista di Giovanni Fiderio. Nel suo lavoro di composizione Gonghi usa e combina strumenti a corda, elettronica e field recording, concependo i suoi live come viaggi infiniti verso i quali guidare il suo pubblico!

La mostra nella sua versione originaria è stata il fulcro della seconda edizione del DOT (dentro_oltre_trasversale) evento organizzato a fine luglio scorso nella suggestiva cornice di Palazzo Cafisi, Favara (AG) dall’associazione YARD 44

DOT_Transfert a Enna resterà aperta dal 14 ottobre al 2 dicembre 2023 e presenterà, in una versione rivisitata ad hoc per lo spazio che la ospita, opere di artisti e artiste che hanno partecipato al festival estivo. La mostra è visitabile durante le serate di apertura del garage e su appuntamento (scrivere in DM o a garage.enna@gmail.com).

Il Garage, partner del Festival per questa edizione, porta una parte della mostra e delle performance nei propri spazi.

Esporranno e si esibiranno a Enna: SEMI (Gabriele Barbarino & Ruggero Lambo), Roberto Caccamo, Borinschi Cristina, Emily Mallia, Gabriele Fazio, Vanessa Alessi, Viviana Bonura, Azzurra Messina, Andrea Gerlando Terrana, Gonghi, Walter Rindone+Pixel Shapes ed altri!!

Durante il mese e mezzo di mostra si terranno altre serate con performance. Presto aggiornamenti!

Il DOT Festival è un evento nato nel 2022, ideato e prodotto da YARD44, che mette assieme mostre, installazioni site-specific, performance, approcci multidisciplinari e rigenerazione urbana, con un focus sulle arti e sui linguaggi contemporanei e coinvolgendo artiste e artisti in Sicilia.

La volontà comune di YARD44 e GARAGE ARTS PLATFORM di instaurare scambi e interazioni nel territorio periferico siciliano ha dato il via alla collaborazione tra le due associazioni.

Ingresso libero con tessera 23/24

