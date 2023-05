Gala di beneficenza

in favore di un Centro Ustioni Pediatrico a Napoli

11 maggio 2023

Anticipazione

Giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20.30 presso il Circolo Nazionale dell’Unione in via San Carlo 99 a Napoli, si svolgerà un gala di beneficenza in favore dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon per la realizzazione di un Centro Ustioni Pediatrico, alla presenza di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie e delle LL.AA.RR. Don Jaime e Donna Charlotte di Borbone delle Due Sicilie, Duchi di Noto.

Il Real Circolo Francesco II di Borbone e il CIS-Corpo Internazionale di Soccorso OdV, con il sostegno della Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dell’Archivio di Stato di Napoli, sostengono un progetto tanto ambizioso quanto importante: contribuire alla realizzazione del primo Centro Ustioni Pediatrico del Sud Italia, in accordo con il Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.

Per comprendere lo spirito del gala di beneficienza dell’11 maggio prossimo, abbiamo raccolto le dichiarazioni dei rappresentanti del Real Circolo Francesco II di Borbone, del Corpo Internazionale di Soccorso e del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Il Presidente del Real Circolo Francesco II di Borbone, Gr.Uff. Dott. Paolo Rivelli, ha dichiarato: «Il Real Circolo Francesco II di Borbone è un sodalizio attivo da più di due lustri, impegnato sul fronte culturale, per la rivalutazione della storia del sud e delle sue tradizioni, e su quello della solidarietà. La Delegazione della Campania del Real Circolo ha fatto importante attività di penetrazione sul territorio. Questa volta abbiamo deciso di puntare su un progetto più ambizioso, che abbiamo condiviso con chi già opera in questo settore, il Corpo Internazionale di Soccorso OdV. Pertanto abbiamo raccolto l’appello del Dottor Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Ospedale Santobono, per la realizzazione del “Centro Ustioni Pediatrico”».

Il Presidente del Corpo Internazionale di Soccorso, S.E. il Marchese Pierluigi Sanfelice, dei Duchi di Bagnoli, gli fa eco «Il C.I.S.-Corpo Internazionale di Soccorso è una Associazione di volontariato che agisce richiamandosi alle virtù e tradizioni cavalleresche, nata già un po’ di anni fa a Napoli, che assiste ed è vicina alle fasce deboli della società, sia a livello locale che con interventi internazionali nelle zone di guerra. Sono particolarmente contento che tutte le attività del Corpo Internazionale di Soccorso hanno suscitato vivo interesse nelle LL.AA.RR. il Principe Don Pedro, e Don Jaime”.

Infine, il Delegato per Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Nob. Manuel de Goyzueta di Toverena, dei Marchesi di Toverena e di Trentinara, ha dichiarato: «Il progetto di realizzazione di un Centro Ustioni Pediatrico, destinato a rendere disponibili preziose funzionalità sanitarie e ambienti accoglienti per le famiglie che hanno la necessità di ricorrervi, richiede un notevole sforzo organizzativo condotto da professionalità specificamente competenti oltreché la disponibilità di notevoli risorse economiche e di chi le sappia amministrare. A fronte di tali importanti esigenze, la Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (attraverso la propria Delegazione per Napoli e Campania), il Real Circolo Francesco II di Borbone e il Corpo Internazionale di Soccorso OdV hanno ritenuto di unire le proprie competenze in materia in un’ottica sinergica intesa anche a massimizzare la raccolta di fondi attraverso iniziative sociali, culturali e spirituali. Riteniamo che questo sia un ulteriore esempio della continua attenzione delle Delegazioni Costantiniane e della loro fattiva presenza sui rispettivi territori».

