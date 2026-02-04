Francesco Colianni: “Ad Enna candidato del centrodestra condiviso, no a fughe in avanti”

“Enna è capoluogo di provincia: la scelta del candidato sindaco deve essere assunta nel tavolo regionale del centrodestra, senza fughe in avanti né furbate di vario genere. Appaiono infatti intempestive le candidature autoreferenziali e le adesioni affrettate.

È necessario valutare con attenzione la coerenza delle persone e definire con chiarezza i contenuti di un programma comune. Al momento è evidente il rischio di replicare lo schema che ha già portato, alle provinciali, alla divisione del centrodestra e al successo della sinistra. Si vuole forse ripetere quell’errore? Perseverare sarebbe davvero diabolico.

Il MPA–Grande Sicilia, pur vantando una forza politica ed elettorale di rilievo, non avanza pretese: auspica invece unità, responsabilità e spirito costruttivo.”.

Lo dichiara l’assessore regionale all’energia e ai pubblici servizi Francesco Colianni.

