Anche la Sicilia, rappresentata dal segretario regionale Fabrizio Tantillo e dal vice segretario nazionale Antonio Montemagno, era presente in Trentino Alto Adige al primo Raduno Azzurro della Segreteria Nazionale e dei Segretari Regionali di Forza Italia Giovani, momento di crescita politica e organizzativa per il movimento giovanile azzurro. Tre giorni di confronto, programmazione e condivisione, in cui Tantillo ha portato l’esperienza siciliana che vede i giovani al centro del percorso di sviluppo del partito e del suo radicamento nel territorio.

Nel corso dei lavori, alla presenza del Segretario Nazionale Simone Leoni, sono stati affrontati i temi dell’attualità politica, le sfide per il Paese e il ruolo dei giovani nella costruzione della classe dirigente futura. Definite le linee programmatiche e gli obiettivi per i prossimi mesi, nel segno dell’unità e della partecipazione. L’incontro ha rafforzato il dialogo tra struttura nazionale e realtà regionali, consolidando spirito di squadra e condivisione di idee ed esperienze.

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Particolare attenzione è stata rivolta alle prossime iniziative nazionali. La Sicilia si prepara ad essere presente ad Azzurra Libertà, importante occasione di confronto, formazione e partecipazione per coinvolgere amministratori, dirigenti e giovani militanti. Il raduno ha confermato la volontà di investire in una classe politica promuovendo il merito, la competenza e l’ascolto dei territori.

Al termine dei lavori, il segretario regionale Fabrizio Tantillo ha dichiarato:

“Torniamo da questa esperienza con più entusiasmo, idee e consapevolezza delle sfide che ci attendono. Il confronto con la Segreteria Nazionale e con tutti i Segretari Regionali ha rafforzato il nostro senso di appartenenza e la volontà di continuare a lavorare in sinergia per dare risposte ai giovani. Ora siamo pronti a mettere in campo quanto emerso, a partire da Azzurra Libertà, momento fondamentale di partecipazione, crescita e rilancio della nostra azione politica sul territorio.”

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