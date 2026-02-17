“Forza Italia Giovani consolida la propria presenza in Sicilia attraverso un movimento più strutturato in tutte le province, con l’obiettivo di dare visibilità e responsabilità ai numerosi giovani che hanno aderito al partito.

Un metodo per raccogliere e dare seguito alle istanze e alle idee dei nuovi iscritti, promuovendo un rapporto costante di supporto e collaborazione con l’azione di governo del Presidente Renato Schifani, che sta mettendo in campo numerosi provvedimenti a favore dei giovani, e in sinergia con il partito guidato da Marcello Caruso, impegnato a portare avanti una politica concreta di inclusione e valorizzazione delle nuove generazioni.”

Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha reso nota la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province.

“Questo assetto organizzativo è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a potenziare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio isolano, con una scelta di squadra e di visione e in linea col lavoro fatto a livello nazionale.

Al nostro Segretario Nazionale Simone Leoni va il nostro sincero riconoscimento per la disponibilità, l’attenzione e la capacità di accompagnare con equilibrio e concretezza la crescita del movimento giovanile.

Ha saputo valorizzare le energie dei territori e incoraggiare una classe dirigente giovane e competente, Il suo impegno rappresenta un punto di riferimento per tutti noi.

La sua vicinanza alla Sicilia è sempre stata autentica e concreta, fatta di ascolto, confronto e sostegno continuo.”

Tantillo ha anche ringraziato il suo vicario Gorgui Diagne, “per una sintonia politica e organizzativa che si traduce in supporto quotidiano alla squadra e rafforzamento del lavoro sui territori”.

