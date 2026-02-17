“Forza Italia Giovani consolida la propria presenza in Sicilia
“Forza Italia Giovani consolida la propria presenza in Sicilia attraverso un movimento più strutturato in tutte le province, con l’obiettivo di dare visibilità e responsabilità ai numerosi giovani che hanno aderito al partito.
Un metodo per raccogliere e dare seguito alle istanze e alle idee dei nuovi iscritti, promuovendo un rapporto costante di supporto e collaborazione con l’azione di governo del Presidente Renato Schifani, che sta mettendo in campo numerosi provvedimenti a favore dei giovani, e in sinergia con il partito guidato da Marcello Caruso, impegnato a portare avanti una politica concreta di inclusione e valorizzazione delle nuove generazioni.”
Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, che ha reso nota la nuova squadra dirigente regionale e gli incarichi di coordinamento nelle diverse province.
“Questo assetto organizzativo è il risultato di un percorso di confronto finalizzato a potenziare l’azione politica del movimento giovanile sull’intero territorio isolano, con una scelta di squadra e di visione e in linea col lavoro fatto a livello nazionale.
Al nostro Segretario Nazionale Simone Leoni va il nostro sincero riconoscimento per la disponibilità, l’attenzione e la capacità di accompagnare con equilibrio e concretezza la crescita del movimento giovanile.
Ha saputo valorizzare le energie dei territori e incoraggiare una classe dirigente giovane e competente, Il suo impegno rappresenta un punto di riferimento per tutti noi.
La sua vicinanza alla Sicilia è sempre stata autentica e concreta, fatta di ascolto, confronto e sostegno continuo.”
Tantillo ha anche ringraziato il suo vicario Gorgui Diagne, “per una sintonia politica e organizzativa che si traduce in supporto quotidiano alla squadra e rafforzamento del lavoro sui territori”.