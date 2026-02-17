A Palermo l’1 marzo incontro pubblico con content creator, per parlare di opportunità di lavoro in Sicilia

Un pomeriggio dedicato alla formazione digitale, alle competenze tecniche e teoriche e alle opportunità di lavoro nel mondo dei contenuti online in Sicilia. Domenica 1 marzo, dalle 16 alle 20, arriva a Palermo, allo Stand Florio di via Messina Marine 40, “Crea”, evento formativo pensato per chi vuole affacciarsi o consolidare il proprio percorso professionale nel settore digitale.

Dopo il successo dell’edizione di Catania dello scorso ottobre, “Crea” approda così nel capoluogo siciliano, con un programma che mette al centro il confronto diretto con creator, manager e professionisti della comunicazione digitale, capaci di trasformare idee e competenze in lavoro.

Durante l’evento il pubblico potrà conoscere da vicino le tecniche e i linguaggi della comunicazione digitale attraverso gli interventi di Olimpia Peroni, creator che unisce la formazione giornalistica ai new media, e Armand Talpà, manager di alcuni tra i più importanti creator italiani. Ampio spazio sarà riservato anche ai talenti siciliani, con la partecipazione dei siciliani Alessandro Sorrentino, noto come Sicitalian, creator e divulgatore, e Lorenzo Tripi, content creator tra i più noti nell’isola.

«Crea – spiegano gli organizzatori – nasce dalla volontà di formare nuovi talenti pronti a costruire progetti innovativi in Sicilia, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, senza essere costretti a cercare altrove occasioni di crescita professionale. La Sicilia dispone delle risorse umane, economiche e sociali per creare valore: servono però idee, competenze tecniche, ambizione e coraggio, elementi che verranno trasmessi dagli speaker presenti».

Partner del progetto sono Dietro Ogni Comunicazione, Ted Formazione e Stand Florio. Il biglietto di ingresso ha un costo di 19 euro, con riduzione a 10 euro per universitari e liceali. I ticket sono acquistabili esclusivamente online sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/crea-edizione-palermo-tickets-1982281384984 .

