Formazione, pubblicato decreto enti ammessi con riserva dell’Avviso 1. Turano: «Finanziamo l’offerta e formiamo i profili richiesti da Confindustria e Ance»

Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale – su un totale di 353 iscritti nel catalogo regionale dell’offerta formativa – ammessi al finanziamento dell’Avviso 1, che ha destinato 100 milioni di euro del Programma operativo complementare 2014-2020 ai corsi di formazione professionale per 9.940 disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti nell’Isola. Il decreto degli enti ammessi con riserva è stato pubblicato dal dipartimento regionale della Formazione professionale.

«Abbiamo finanziato, finora, una formazione utile a chi vuole trovare un’occupazione – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano – e anche questo avviso va nella direzione intrapresa in questi anni dal governo Schifani, e culminata, nei mesi scorsi, nella sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione, Confindustria e Ance. Quell’accordo individua le qualifiche che meglio rispondono al fabbisogno di competenze delle imprese e del mercato del lavoro siciliano. Ora mi aspetto dalle associazioni degli edili e degli industriali un’azione di informazione e sensibilizzazione dei potenziali beneficiari, affinché chi intende frequentare un corso di formazione comprenda che per profili chiesti dal mondo produttivo, una volta conseguita la qualifica, esiste la prospettiva concreta di firmare un contratto di lavoro».

L’avviso, infatti, consente ai destinatari dei corsi di conseguire una qualifica professionale, spendibile nei Paesi dell’Unione europea; inoltre, tra i profili professionali individuati, anche a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione Siciliana, Confindustria e Ance, ci sono figure tecniche in ambito amministrativo, dell’edilizia, della meccanica, dei servizi commerciali, dell’impiantistica, del web e del marketing.

Nelle nove province siciliane, i 1.220 progetti formativi ammessi a finanziamento sono così ripartiti: 81 corsi in provincia di Agrigento per complessivi 6,4 milioni di euro; 58 sono stati finanziati con 4,6 milioni in provincia di Caltanissetta e 329 con 26,7 milioni in provincia di Catania. E ancora: in provincia di Enna 57 per una dotazione complessiva di 4,6 milioni; nel Messinese il finanziamento ammonta a 10,9 milioni per 139 percorsi; nel Palermitano sono 314 per 23,3 milioni; in provincia di Ragusa 65 per un totale di 5,3 milioni; in provincia di Siracusa, invece, sono 88 per 7,3 milioni. Nel Trapanese, infine, sono 89 per un totale di 6,8 milioni di euro.

La pubblicazione del decreto consente agli enti di formazione – nelle more degli adempimenti di rito – di avviare i percorsi già da lunedì, sebbene il bando individui nel prossimo 3 giugno il termine ultimo per l’avvio dei corsi.

Il decreto è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link e nel portale Sicilia-Fse.

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