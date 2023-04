Fitet Sicilia: Ai Campionati Italiani Giovanili Under 11-13-15-17 bottino di 3 ori, 1 argento e 3 bronzi

Ai Campionati Italiani Giovanili Under 11-13-15-17 bottino di 3 ori, 1 argento e 3 bronzi

È stato di tre ori, un argento e tre bronzi il bottino degli atleti siciliani impegnati nei campionati italiani giovanili, riservati alle cat. Under 11 – 13 – 15 e 17 che si sono svolti, dal 22 al 27 aprile, nel Palatennistavolo “A. De Santis” di Terni.

Sono saliti sul podio: Danilo Faso (Top Spin Messina), Riccardo Dipietro (Eos Enna), Martina Caronna (Himera G. Randazzo), Federica Amato (T.T. Olimpicus), Viola Formica (VI.GA.RO Siracusa), Clara Cumbo (Himera G. Randazzo), Simone Mangione (Eos Enna), Enrico Di Pietro e Adriano Calabrese (Top Spin Messina).

La parte del leone l’ha fatta uno stratosferico Danilo Faso (Top Spin Messina), assoluto dominatore nel settore Under 13, supportato in panchina da Marcello Puglisi che, nel doppio maschile, nel doppio misto e in singolare ha conquistato tre ori, a cui bisogna aggiungere il bronzo conquistato nel campionato a squadre, sempre fra gli Under 13.

Nel doppio maschile, con il validissimo Riccardo Dipietro (Eos Enna), che tante soddisfazioni sta regalando al tecnico e papà Massimo, è stata una cavalcata vincente. Dopo il bye iniziale, nei sedicesimi, Elia Bartoli e Filippo Falcucci (T.T. Firenze) si sono arresi facilmente allo strapotere dei forti atleti siciliani, partiti con il favore del pronostico, che hanno vinto per 11-5/11-0/11-5. Stessa sorte, negli ottavi, è toccata a Giovanni Cesaretti e Samuele Palombini (Pol. Clementina) che hanno perso per 11-4/11-0/11-4. Nei quarti di finale, contro Elia Barbero e Carlo Cesano (A4 Verzuolo), solo nel primo set, c’è stata partita, dal momento che gli atleti del Piemonte sono stati battuti per 12-10; ma, nei successivi due parziali, il tandem siciliano ha premuto sull’acceleratore e su Barbero e Cesano è calato buio fitto, visto che sono stati superati per 11-1/11-3. Nel penultimo turno Lorenzo Rettighieri e Pietro Andreoli (Villa D’Oro Modena – T.T. Ferrara) si sono rivelati avversari di tutto rispetto, anche se alla fine, in cinque set, hanno dovuto ammainare bandiera con il punteggio di 5-11/11-6/11-4/9-11/11-3. Per il “Tir” Dipietro-Faso, prima di conquistare l’oro, l’ultimo ostacolo era rappresentato dal duo composto da Giulio Campagna e Riccardo Grulliero (C.I.A.T.T. Prato-Pulcini Cascina) che è riuscito ad opporre resistenza agli scatenati atleti siciliani solo nel terzo set perso per 14-16: i primi due parziali Dipietro e Faso se li erano aggiudicati facilmente per 11-6 e 11-4.

Ancora Faso, stavolta con Martina Caronna (Himera G. Randazzo), seguita in panchina da Alessio Di Falco, sul gradino più alto del podio nel doppio misto Under 13. Sin dall’inizio, i più accreditati per il successo finale, hanno evidenziato il loro valore. La stessa Caronna, accanto ad uno spettacolare Faso, ha giocato con grande autorevolezza, dimostrando di essere atleta in grande crescita e di sicura prospettiva. Gregorio Torelli ed Erica Pattoia (Club Edera Amicis-Perugia T.T.) hanno totalizzato 11 punti in tre set, perdendo per 11-5/11-1/11-5. Nei quarti, le teste di serie n. 1, si sono liberati di Gabriel Viglianti e Laura Depentori (T.T. Sudtirol) in quattro parziali per 11-6/11-2/8-11/11-4 e, in semifinale, ancora in quattro game, con il punteggio di 5-11/11-3/11-3/11-8, di Francesco Trevisan e Anna Brollo (Sportni Krozek Kras-Raimondo D’Aronco). In finale, le teste di serie n. 2 Pietro Andreoli e Gioia Maria Picu, non hanno saputo arginare gli attacchi travolgenti e le chiusure di giustezza di Faso e Caronna che in tre set, per 11-4/11-2/11-7, si sono aggiudicati la medaglia d’oro.

Faso ha ottenuto la “tripletta”: il terzo oro l’ha ottenuto vincendo alla grande il sing. Under 13.

Gli avversari hanno racimolato solo le briciole sin dal girone iniziale, dove Filippo Paolicchi (Pulcini Cascina), Pietro Bologna (Juvenes) e Marcello Zanzarzi (Castel Goffredo) non sapevano come opporsi alla schiacciante superiorità dell’atleta della Top Spin Messina. La legge di imporsi in tre set è continuata nella fase eliminatoria. Negli ottavi, Emanuele Andrea De Biasi (T.T. Eureka) ha subito pesanti parziali, perdendo per 11-4/11-1/11-1 e, nei quarti, Gabriel Deleraico (Vigevano Sport) non ha avuto più fortuna, visto che Faso l’ha superato per 11-1/11-4/11-1. In semifinale Giulio Campagna (C.I.A.T.T. Prato) è riuscito ad ottenere qualche punto in più, ma non è bastato ad arginare il gioco spumeggiante di Faso, che ha prevalso per 11-9/11-5/11-8. In finale i due avversari di sempre: da una parte Francesco Trevisan (Sportni Krozek Kras) e, dall’altra, l’atleta della Top Spin Messina, rispettivamente, n. 1 e 2 della categoria. Trevisan, prima dell’ultimo atto, aveva avuto un percorso simile a quello del riconfermato campione italiano, visto che si era sempre imposto in tre parziali, ma contro uno scatenato Faso, non ha potuto fare nulla arrendendosi nettamente per 11-3/11-8/11-5.

Viola Formica (VI.GA.RO Siracusa) e Clara Cumbo (Himera G. Randazzo), seguite in panchina, rispettivamente, dai tecnici Fabio Amenta e Alessio Di Falco, hanno conquistato il bronzo nel doppio Under 11, dimostrando una grinta e carattere davvero sorprendenti.

Dapprima, negli ottavi di finale, le giovanissime atlete, sono dovute ricorrere a quattro set (11-9/5-11/11-5/13-11) per avere ragione di Serena Rossati e Noemi Livizoru (Regaldi-T.T. Torino); mentre, nei quarti, ci sono voluti cinque parziali (14-12/11-6/8-11/7-11/11-9) per superare Anna Dessì ed Elena Kuznetsova (Muravera-T.T. Guspini). Formica e Cumbo non hanno demeritato neanche nel penultimo atto, perdendo per 11-8/11-5/11-6, con Sofia Bianchi e Calorina Rossi (C.I.A.T.T. Prato-Bernini Livorno), che si sono poi aggiudicate la categoria.

Caronna ancora sul podio nel doppio femminile Under 13 con Federica Amato (T.T. Olimpicus), supportata dal papà e tecnico Giuseppe: le due giovani atlete si sono fatte valere conquistando una splendida medaglia di bronzo.

Dopo il bye, Amato e Caronna, nelle prime otto coppie classificate, si sono sbarazzate in quattro set per 11-8/11-1/8-11/11-5 del tandem Benedetta Trono e Vasilisa Chiara Bufalino (Cassano D’Adda-Milano Table Tennis). Nel penultimo turno, il duo siciliano si è arreso, perdendo onorevolmente per 11-6/11-7/11-5, con le vincitrici della categoria e teste di serie n. 1, Sofia Episcopo e Federica Interlandi (Casamassima 2020).

I campionati giovanili si chiudono con due botti per i colori siciliani.

Nel settore a squadre maschili Under 13 una medaglia d’argento viene conquistata dall’Eos Enna (Riccardo Dipietro-Simone Mangione) e una di bronzo dalla Top Spin Messina (Danilo Faso-Enrico Di Pietro, Adriano Calabrese).

Negli ottavi, l’Eos Enna si sbarazza facilmente del Rangers TT Udine per 3-0, grazie ai successi di Dipietro su Huan Zhou per 11-3/11-3/11-6, di Mangione su Tommaso Bruni per 11-9/11-8/11-9 e del doppio per 3-2 (8-11/5-11/11-9/11-9/11-8). Nei quarti ad arrendersi è il Castel Goffredo, che viene sconfitto per 3-1 con due punti di Dipietro nei singolari, su Marcello Zanzarzi per 3-0 (11-3/11-2/11-9) e per 3-2 su Robert Graur (9-11/9-11/11-3/11-8/11-9) e uno nel doppio, insieme a Mangione, sugli stessi avversari con un triplice 11-7.

Sino ai quarti di finale percorso agevole anche per la Top Spin Messina che, nelle prime 16 squadre ha la meglio per 3-1 sul T.T. Sudtirol con la garanzia della doppietta targata Faso, che giganteggia su Gabriel Viglianti, superato per 11-3/11-7/11-2 e su Filippo Rossetto sconfitto per 11-6/11-1/11-3. Il terzo punto, per la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio, è conquistato da Di Pietro che prevale su Rossetto per 11-7/11-9/11-5. Nei quarti di finale con lo stesso punteggio (3-1) la Top Spin Messina si impone sul Vigevano Sport con doppietta del solito Faso su Alessandro Peluso per 11-1/11-2/11-2 e su Gabriel Deleraico per 13-11/12-10/11-6. Completa il successo il doppio formato da Faso e Di Pietro, che si impongono sugli avversari per 11-8/11-3/12-10.

In semifinale, scontro fratricida fra l’Eos Enna e la Top Spin Messina: a prevalere è la prima per 3-2. Per la squadra del presidente Massimo Dipietro, un punto da parte del figlio Riccardo su Di Pietro per 11-4/11-4/11-5, di Mangione su Calabrese per 3-1 (11-1/11-4/9-11/11-8) e il successo nel doppio, poi risultato determinante, su Faso e Di Pietro per 3-2 (5-11/5-11/11-9/11-9/11-8). Per la Top Spin Messina i due punti sono stati ottenuti da Faso, nel singolare, su Mangione per 11-3/11-1/11-5 e su Dipietro per 11-2/11-6/11-8.

Si ferma così sulla terza piazza del podio la squadra messinese.

In finale, l’Eos Enna affronta il C.I.A.T.T. Prato (Pietro e Giulio Campagna) ed esce sconfitta per 3-1. L’unico punto è ottenuto da Dipietro, che ha la meglio su Pietro Campagna per 11-9/11-6/7-11/11-7; ma la medaglia d’argento è una bella conquista, che il duo Dipietro-Mangione, si è ampiamente meritato.

Oltre ai podi conquistati ci sono stati altri buoni risultati, il che evidenzia la bontà del vivaio siciliano che continua a farsi valere anche in ambito nazionale.

Hanno raggiunto i quarti di finale: Andrea Umberto Alongi (Eos Enna) nel sing. Under 11, Riccardo Dipietro (Eos Enna) nel sing. Under 13, Martina Caronna (Himera G. Randazzo) nel sing. Under 13, Alongi (Eos Enna) e Adriano Calabrese (Top Spin Messina) nel doppio Under 11.

Gli ottavi sono stati ottenuti da Giorgio Altesi (Mediterraneo Buseto-TP) e Calabrese nel sing. Under 11, Clara Cumbo (Himera G. Randazzo) e Alongi nel doppio misto Under 11, Simone Mangione (Eos Enna) ed Enrico Di Pietro (Top Spin Messina) nel doppio Under 13, Dipietro (Eos Enna) e Federica Amato (T.T. Olimpicus) nel doppio misto Under 13, Nicolò Catania e Matteo Figura (VI.GA.RO. Siracusa) nel doppio Under 15.

