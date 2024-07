Firma Samokhvalova, altra ucraina. Migliore realzzatrice in B, in Piemonte, da tre stagioni

La migliore realizzatrice della serie B del Piemonte nelle ultime tre stagioni, la guardia ucraina Alona Samokhvalova, raggiunge la connazionale Boiko nella Golfobasket. Si riforma, quindi, in Sicilia la coppia che nel campionato 2022/2023 ha portato il Basket Teen Torino in serie A/2.

Una cestista, la venticinquenne, che dovunque si è confermata attaccante pura, in grado di fare canestro in tutte le maniere. In Piemonte, in tre stagioni e con suqadre di vertice, ha viaggiato complessiamente a una media di 20 punti a partita. Ha vinto la B prima con Venaria, l’anno dopo con Teens Torino e, lo scorso anno, è arrivata in semifinale con la Granda Cuneo. Con quest’ultima squadra Samokhvalova ha anche firmato un bottino, per ogni partita, di 5 rimbalzi, 4,5 assist per una valutazione complessiva media di 18.9.

Tre stagioni quindi sui parquet piemontesi da vera protagonista dimostrandosi una top-player per la categoria. La guardia ucraina, 180 centimentri di altezza e 25 anni, aveva giocato su ottimi livellii anche nel massimo campionato dell’Ucraina dove, nell’ultimo campionato disputato nel suo Paese, ha avuto una media partita di 14 punti.

“Abbiamo portato ad Alcamo – ha detto il vice presidente Giuseppe Trupiano – la coppia di straniere che, senza peccare di presuznione, potrebbe essere indicatacome la più forte del torneo cadetto in tutta Italia. Un sacrificio enorme, da parte della società, a favore di quel pubblico che già lo scorso anno aveva riuempito di entusiasmo il PalaTreSanti”.

