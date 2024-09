“Firma Day Uil”

Le iniziative referendarie di domani in Sicilia

contro l’Autonomia differenziata

In tutte le province siciliane, come nel resto del Paese, il “Sindacato delle Persone” sarà impegnato domani – mercoledì 11 – nel “Firma Day Uil” per sostenere la proposta di referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata. E dire Sì all’Italia unita, libera, giusta.

Queste le sedi dell’iniziativa referendaria. A Palermo dalle 9 alle 13 in via Ruggero Settimo-angolo via Generale Magliocco; ad Agrigento dalle 10 alle 13 a Porta di Ponte; a Marianopoli (9.30-12.30, corso Umberto I) e Gela dalle 16 alle 19 in corso Vittorio Emanuele; a Catania dalle 9.30 alle 13 in piazza Alonzo di Benedetto; a Enna dalle 9.30 alle 13 in piazza San Francesco; a Messina dalle 10.30 alle 13 in viale San Martino 181 (isola pedonale, nei pressi di Zara), a Barcellona e Sant’Agata Militello(10.30-13) dinanzi agli ingressi degli ospedali; a Ragusa, Modica e Vittoria dalle 9 alle 13 in via Roma, via Medaglie D’Oro e via Garibaldi; a Siracusa dalle 8 alle 11 al Mercato settimanale Parco Robinson nelle vie Bonincontro, Madre Teresa di Calcutta e Alessandro Specchi; a Trapani dalle 9 alle 12 nella Villa Margherita.

