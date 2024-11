Fincantieri Palermo, Comella e Gerbino (Uilm): “Via alla costruzione del traghetto della Regione. Giorno importante”.

Palermo. “Oggi per lo stabilimento Fincantieri di Palermo è un giorno importante, c’è stato il taglio della prima lamiera per la costruzione di un traghetto ordinato dalla Regione Sicilia. Dopo tanto tempo si torna finalmente a costruire navi intere”. Lo dicono Enzo Comella e Giovanni Gerbino segretari della Uilm Sicilia e Palermo che aggiungono: “Da anni questo sindacato si è mobilitato per raggiungere questo obiettivo grazie soprattutto all’impegno di tutti i lavoratori e lavoratrici insieme al management di Fincantieri Palermo. Serve continuare su questa strada e adesso aspettiamo con fiducia il via libera della Regione all’assegnazione della costruzione del secondo traghetto. Vogliamo, inoltre, sollecitare l’autorità portuale sull’inizio dei lavori del bacino da 150mila tonnellate, nell’ultimo incontro il presidente Pasqualino Monti ne aveva promesso l’avvio lo scorso luglio ma ad oggi ancora nulla. Ricordiamo – concludono i sindacalisti – che questa opera infrastrutturale è di fondamentale importanza per le costruzioni, riparazioni e trasformazione navale. Il futuro del cantiere, e di tutti i lavoratori, dipende anche da questo”.

