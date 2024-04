CRISI IDRICA IN PROVINCIA DI ENNA

Cgil e Filctem Enna “Problema crisi idriga è un problema strutturale, frutto di anni di politiche

inadeguate. Si rimedi cominciando dagli interventi sulle reti idriche ed energetiche”.

Tutti sanno che la provincia di Enna è la provincia dei laghi ma – dichiarano il Segretario

Generale della Filctem Cgil di Enna Alfredo Schilirò e il Segretario Generale della Camera del Lavoro

di Enna Antonio Malaguarnera – dei “laghi a secco”. Agli occhi di tutti noi – continuano i sindacalisti

della Cgil di Enna – lo spettacolo che si presenta nel vedere gli invasi a secco è devastante.

Sono concentrati qui 8 dei 37 laghi che si trovano in Sicilia e sono tra i più grandi dell’isola;

tra i più interessanti: il lago di Pergusa, il lago Pozzillo presso Regalbuto (uno dei bacini artificiali

più estesi dell’Europa, alimentato dal fiume Salso), la diga Ancipa presso Troina (costruita

effettuando uno sbarramento del fiume di Troina nel zona tra la Rocca Ancia e la Rocca Mania), il

lago dell’Ogliastro in territorio di Aidone e il lago Nicoletti presso Leonforte. Il più conosciuto rimane

comunque quello di Pergusa, che fra l’altro, è anche l’unico lago naturale dell’ennese.

“La crisi idrica si aggrava ma dire che si tratta di una emergenza di oggi è ridicolo: quello

dell’acqua è infatti un problema strutturale frutto delle inadeguatezze di politiche regionali che hanno

guardato più alla governance che al benessere dei cittadini. Urge la definizione di una strategia

complessiva, con interventi a partire dalle reti idriche ed energetiche” aggiungono Schilirò e

Malaguarnera.

Per garantire un approvvigionamento sicuro di acqua potabile e non- sottolineano gli

esponenti sindacali- servono azioni sinergiche che coinvolgano anche il mondo del lavoro, agricolo

e industriale e interventi non più rinviabili sulle reti e sui sistemi energetici”.

Perché quindi non puntare sulla filiera dell’acqua e farla diventare risorsa? – si chiedono il

Segretario Generale della Camera del lavoro di Enna Antonio Malaguarnera e il Segretario Generale

della Filctem Cgil Alfredo Schilirò.

Il sistema idrico siciliano- dicono – è connotato da invasi con capacità ridotta, una rete idrica

colabrodo. Si aggiunge la dismissione di sistemi di approvvigionamento idrico senza la previsione di

sistemi alternativi e tecnologicamente avanzati, oltrechè l’inefficienza del riutilizzo delle acque reflue

che ha determinato l’applicazione di sanzioni europee per la carente depurazione”.

L’utilizzo razionale delle risorse idriche – sottolineano i rappresentanti di Cgil e Filctem –

potrebbe fare crescere anche nel territorio ennese dunque, per la complessità del sistema e il numero

degli addetti, una delle industrie più grandi ed efficienti, in grado finalmente di utilizzare la mole

ingente di investimenti previsti e ipotizzarne anche di ulteriori in altri campi delle energie rinnovabili.

Sarebbe da irresponsabili non investire sul settore – aggiungono Malaguarnera e Schilirò. Per il

sindacato valorizzare la filiera dell’acqua “ a partire anche dal riuso delle acque reflue, significa anche

rigenerare un sistema frammentato affinchè acqua e idroelettrico siano protagonisti nel territorio

ennese e nella nostra regione”

Visite: 30