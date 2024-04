Enzo Savarino: Uil Sicilia: “La provincia di Enna ha fame di lavoro ma ha anche straordinarie potenzialità”

“La provincia di Enna ha fame di lavoro ma anche straordinarie potenzialità per lo sviluppo imprenditoriale. L’area di Dittaino puó rappresentare un’ottima scelta per ospitate uno stabilimento di montaggio, manutenzione e ricondizionamento delle 59 talpe Tbm usate in Sicilia e in altre regioni per scavare le gallerie dell’Alta velocità. Siamo pronti a confrontarci nel merito di questo investimento, perché serve il massimo impegno di tutte le forze sociali per dare forza a ogni occasione di sviluppo e occupazione”.

“Se dovesse andare in porto questo progetto, si tratterebbe certamente di una prospettiva importante per il

nostro territorio che ne beneficerebbe sotto più punti di vista. I dati sull’occupazione e sull’emigrazione, per citarne alcuni, sono preoccupanti ormai da anni e ipotizzare nuove forme di lavoro ridarebbe ossigeno e speranza ad una terra che ha tanto potenziale ma a cui serve fiducia e soprattutto concrete speranze visto che sono previste delle assunzioni”.

“La scelta di Dittaino non darebbe vantaggi solo al territorio, ma offrirebbe di suo importanti occasioni all’insediamento stesso. La zona industriale, infatti, sorge a ridosso dell’autostrada e questo favorirebbe un migliore e rapido collegamento per i mezzi gommati ed inoltre un ruolo lo giocherebbe anche la centralità

ennese nei confronti sia di Catania che Palermo. Sono sicuro che già questi due aspetti potrebbero giocare un ruolo di rilievo nella scelta dell’area dover insediare lo stabilimento. C’è poi un ulteriore aspetto che è quello dell’estensione dell’area industriale di Dittaino che sarebbe in grado di offrire gli spazi giusti che servirebbero per un così imponente stabilimento”.

“Il mio appello, quindi, è quello di porre tutti insieme le condizioni affinché la scelta ricada su Dittaino. Serve però un lavoro di collante da parte delle istituzioni e noi siamo pronti a fare la nostra parte. La provincia di Enna, e le aree interne in generale, deve avere le stesse opportunità delle Città Metropolitane

e quella che si sta prospettando è la classica situazione che non sempre si può presentare, ecco perché dobbiamo coglierla e lavorare affinchè possa prevalere Dittaino”.

