Cracolici: “Anci solleciti Comuni sede di carceri a nomina garante detenuti”

Palermo, 1 luglio – “Chiediamo all’Anci Sicilia di sollecitare i Comuni dove hanno sede gli istituti penitenziari di provvedere alla nomina di un garante dei detenuti, al fine di dare voce ai problemi che si creano nelle carceri e garantire il rispetto dei diritti della popolazione carceraria”. Lo ha detto il presidente della Commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici, dopo l’audizione, avvenuta ieri, di Antonino De Lisi, garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e Pino Apprendi, garante per i diritti delle persone detenute del Comune di Palermo. Un incontro nato per discutere delle criticità relative al servizio sanitario dedicato ai detenuti e alle altre problematiche carcerarie di competenza regionale.

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