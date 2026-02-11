Storie correlate

L’Instituto Cervantes celebra venti anni di attività a Palermo con una serie di iniziative in programma per tutto il 2026.

ACI: il turismo in primo piano Alla BIT per promuovere il turismo legato al motorismo storico, ai Musei dedicati alle auto e alla passione su quattro ruote

Febbraio al Monk Jazz Club di Catania con il quartetto siculo-iberico di Giuseppe Campisi e il trio del vibrafonista sardo Jordan Corda

Interventi sulla rete elettrica: istituiti diversi divieti

Milazzo. Nuova risonanza magnetica. De Leo “Risultato di un impegno per il territorio”

Rappresentanza di genere nei Comuni, Cgil Cisl e Uil Sicilia: “Un passo avanti per la democrazia e la parità”.

Fondartigianato, Gaglio (Uil Artigianato Sicilia): “Più formazione e innovazione, ecco i fondi”.

