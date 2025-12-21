Festa delle Racchette Siciliane: ad Enna premiate le eccellenze in ambito Fitp

Da Cinà ad Abbate, dalla TS Monte Kà Tira allo Star Padel Floridia. “Premio impresa dell’anno” al licatese Luca Potenza

“Premio Gabriele Palpacelli” al maestro palermitano del Tc2 Fabio Cocco. In collegamento video, i complimenti al movimento regionale da parte del presidente nazionale Angelo Binaghi

Il presidente regionale Giordano:”Abbiamo chiuso l’anno con ben 350 società affiliate”

Due ore e mezza di premi e applausi al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, conditi anche con qualche momento di commozione. La Festa delle Racchette Siciliane, indetta dal comitato regionale della Fitp, ha permesso di rendere giusto merito ad atleti e società che hanno conquistato titoli regionali e italiani, oltre ad aver portato in alto il nome della Sicilia in tutto il mondo.

Nel corso dell’evento sono stati proiettati dei video relativi alla città di Enna, presente il sindaco Maurizio Di Pietro, un messaggio del numero 1 della Fitp Angelo Binaghi che si è “complimentato per gli ottimi risultati che ha conseguito quest’anno la Sicilia, regione al top, e per l’entusiasmo crescente che si respira all’interno di tutte le società nel praticare in particolare tennis e padel” e un piccolo riassunto del 2025 relativamente alle 4 discipline oggetto di premi: tennis, padel, beach tennis e pickleball.

Ecco i premi speciali: “Premio Gabriele Palpacelli”, indimenticato presidente regionale e consigliere nazionale, al maestro palermitano del TC2, Fabio Cocco (presente sul palco la figlia di Palpacelli, Carolina), “Premio Circolo dell’anno” alla TS Monte Kà Tira e allo Star Padel di Floridia, “Premio atleta di tennis dell’anno” al 18enne palermitano, top 250 del ranking Atp, Federico Cinà che si è collegato da Tirrenia, dove ha ultimato la preparazione invernale e per il padel al 21enne siracusano Flavio Abbate, numero 74 del ranking Fip, neo campione italiano in coppia con il romano Giulio Graziotti. Il mancino siracusano, che pochi mesi fa ha vestito la casacca della nazionale agli europei, ha vinto anche il Supertennis Awards nella categoria Padel.

“Premio Impresa dell’anno” al 25enne licatese Luca Potenza (n. 370 al mondo) che ha vinto tutte le partire in singolare in serie A1 con la maglia del Ct Palermo, ma soprattutto ha vinto lo scorso anno contro un avversario subdolo e ben più duro da battere e lo ha fatto anche grazie al sostegno della sua splendida famiglia e dei suoi amici tennisti, “premio Fair Play Simone Geracitano”, promettente tennista del Tc Siracusa scomparso nel 2019 all’età di 18 anni, al giovanissimo Pietro Siddiolo del Tc2. Infine, un riconoscimento anche allo Sc Taormina che ha compiuto 100 anni.

Per quanto concerne i premi ai Circoli, ricordiamo che la TS Monte Kà Tira ha vinto due scudetti giovanili under 13 con Ruggero Condorelli e Olivia Conticello e quest’ultima ha vinto anche il Master Junior Next Gen Italia under 14 a Torino. Il Circolo di Floridia invece, per la terza volta consecutiva, ha trionfato in ambito nazionale con la squadra maschile under 14-16-18. Secondo posto invece per le ragazze nella medesima categoria.

Tra i premiati del tennis, anche i vincitori di titoli nazionali: detto dei due giovani atleti della TS Monte Kà Tira, scudetti anche per il siracusano Alessandro Ingarao, l’evergreen palermitana Lidia De Nicola e nel padel, oltre a quello dello Star Padel Floridia, da segnalare anche i titoli di Giorgia Pistritto, Luna Di Battista, Andrea Di Martino in coppia con Gabriele Laurino e Marina Garsia.

A salire sul palco, i vincitori dei titoli regionali assoluti e a squadre, così come quelli dei circuiti individuali, e le società oggetto di organizzazione dei tornei internazionali di tennis e padel.

Applausi anche per due delle punte di diamante del tennis wheelchair (tennis in carrozzina), ovvero il messinese Andrea Roccamo e la marsalese Beatrice Draghici.

Infine nel Tpra, due premi ad Angela Geraci e Grecy Russo, coordinatori dell’anno rispettivamente di tennis e padel.

Il commento del presidente Giorgio Giordano a conclusione della sedicesima edizione della Festa delle Racchette Siciliane.

“Abbiamo chiuso il 2025 con 350 società affiliate e oltre 35.000 tesserati, numeri che dimostrano la crescita del movimento a 360 gradi. Per il 2026, puntiamo sempre più in alto, anche se migliorare questi dati così elevati non sarà semplice. Sono però consapevole che la squadra del comitato, consiglieri, delegati e fiduciari, lavorerà alacremente per crescere sempre di più. Complimenti a tutti gli atleti e le società che sono salite sul palco di questo bellissimo e accogliente teatro”.

