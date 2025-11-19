Festa dell’albero, l’assessore Sammartino visiterà gli istituti penali per minorenni della Sicilia

Per il terzo anno consecutivo, la Regione Siciliana, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, organizza il prossimo venerdì 21 novembre la Festa dell’albero. Un evento pensato per far conoscere e valorizzare il patrimonio boschivo e naturalistico regionale e avvicinare le giovani generazioni alla cultura del rispetto dell’ambiente. L’iniziativa è promossa dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, nel corso di tutto l’anno, coinvolgerà 120 scuole siciliane che parteciperanno a visite didattiche ed educative nelle aree forestali e protette della Sicilia.

Dopo le prime due edizioni, ospitate negli istituti scolastici, quest’anno la celebrazione si sposta negli istituti penali per minorenni.

Venerdì 21 novembre, l’assessore Luca Sammartino sarà alle 11.30 all’istituto penitenziario di Palermo, dove sarà piantumato un ulivo, e alle 15 in quello di Catania, in cui sarà messo a dimora un carrubo.

