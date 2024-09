Si è andati in continuità con la conferma, per il prossimo quadriennio olimpico 2024-2028, di Sandro Pagaria come Presidente Regionale FIGH Sicilia.

Oltre al Presidente Pagaria, il Movimento Siciliano ha scelto tra i Consiglieri Regionali:

– Aldo Fina

– Michele Ciambra

– Rosario Cappello

– Gerlando Mallia

