Federico II, il portale dei morti di Luigi Crimaco.

Presentazione in sala del Teatro di Siramuse

Siracusa – sabato 11 aprile 2026 ore 17.30

Sala del Teatro di Siramuse – via S.Lucia alla Badia (piazza Duomo)

A Siracusa, sabato 11 aprile alle ore 17:30, la Sala del Teatro di Siramuse a pochi metri da piazza Duomo, ospita una conversazione sul romanzo storico dal gusto noir Federico II – Il portale dei morti, scritto di Luigi Crimaco, archeologo e scrittore.

Dialogheranno l’Autore e la Storica dell’arte Luana Aliano, alla scoperta del romanzo e della figura di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. La conversazione sarà coordinata da Anna Lisa Capuano e arricchita dalle letture di alcuni passi del volume a cura di Angela Carcaiso, che trasporta il pubblico tra città e castelli, in un viaggio incredibile dalla Terra Santa alla Sicilia, dalla Campania a Roma, in cui Federico II di Svevia dovrà affrontare guerre, pestilenze, agguati, tradimenti e indomabili passioni, per risolvere un mistero legato a due manoscritti da cui dipende il destino dell’Occidente cristiano, un enigma che risale al tempo di Caio Ponzio Pilato e racconta di un portale interdetto agli uomini, ma capace di riportare i morti in vita, al terzo giorno.

Crimaco, già docente presso l’Università di Perugia, ha diretto la Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano, e ha condotto ricerche e scavi in numerose città antiche, tra queste, Sinuessa, Cales, Alife, Capua. Autore di monografie e articoli in Riviste scientifiche nazionali e internazionali, attualmente dirige il Museo Civico Archeologico della città di Mondragone (CE) e quello di Falciano del Massico (CE). Con la casa editrice Homo Scrivens, dopo Sinuessa. L’eredità di Cesare (2018), ha pubblicato un nuovo Romanzo storico: Federico II. Il Portale di Morti (2024).

L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà nella Sala del Teatro di Siramuse – Museo multimediale delle storie di Siracusa.

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