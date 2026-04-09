Federico II, il portale dei morti di Luigi Crimaco. Presentazione in sala del Teatro di Siramuse
Federico II, il portale dei morti di Luigi Crimaco.
Presentazione in sala del Teatro di Siramuse
Siracusa – sabato 11 aprile 2026 ore 17.30
Sala del Teatro di Siramuse – via S.Lucia alla Badia (piazza Duomo)
A Siracusa, sabato 11 aprile alle ore 17:30, la Sala del Teatro di Siramuse a pochi metri da piazza Duomo, ospita una conversazione sul romanzo storico dal gusto noir Federico II – Il portale dei morti, scritto di Luigi Crimaco, archeologo e scrittore.
Dialogheranno l’Autore e la Storica dell’arte Luana Aliano, alla scoperta del romanzo e della figura di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. La conversazione sarà coordinata da Anna Lisa Capuano e arricchita dalle letture di alcuni passi del volume a cura di Angela Carcaiso, che trasporta il pubblico tra città e castelli, in un viaggio incredibile dalla Terra Santa alla Sicilia, dalla Campania a Roma, in cui Federico II di Svevia dovrà affrontare guerre, pestilenze, agguati, tradimenti e indomabili passioni, per risolvere un mistero legato a due manoscritti da cui dipende il destino dell’Occidente cristiano, un enigma che risale al tempo di Caio Ponzio Pilato e racconta di un portale interdetto agli uomini, ma capace di riportare i morti in vita, al terzo giorno.
Crimaco, già docente presso l’Università di Perugia, ha diretto la Soprintendenza Archeologica di Pompei ed Ercolano, e ha condotto ricerche e scavi in numerose città antiche, tra queste, Sinuessa, Cales, Alife, Capua. Autore di monografie e articoli in Riviste scientifiche nazionali e internazionali, attualmente dirige il Museo Civico Archeologico della città di Mondragone (CE) e quello di Falciano del Massico (CE). Con la casa editrice Homo Scrivens, dopo Sinuessa. L’eredità di Cesare (2018), ha pubblicato un nuovo Romanzo storico: Federico II. Il Portale di Morti (2024).
L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà nella Sala del Teatro di Siramuse – Museo multimediale delle storie di Siracusa.