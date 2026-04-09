Monastero dei Benedettini | 16 e 17 aprile 2026

IL FESTIVAL DEL MANAGEMENT APPRODA A CATANIA: DUE GIORNI DEDICATI A INNOVAZIONE, CAMBIAMENTO ED ENERGIA

Cultura d’Impresa al servizio della Società: SIMA riunisce nel capoluogo etneo accademici, istituzioni, manager, imprenditori, economisti e giornalisti

CATANIA – La quarta edizione del Festival del Management arriva a Catania, trasformando il Monastero dei Benedettini in un grande laboratorio di idee, confronto e visione. Giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, accademici, istituzioni, manager, imprenditori, economisti e giornalisti si incontreranno per riflettere sul ruolo del management come leva strategica per lo sviluppo della società contemporanea. Due giornate immersive in una terra simbolo di forza generativa come la Sicilia, in cui i protagonisti si confronteranno sulle grandi sfide del presente e del futuro.

Il focus su “Il Management dell’Innovazione, del Cambiamento, dell’Energia” richiama simbolicamente il colore “rosso” che dall’energia si estende a tematiche di grande attualità: salute, imprenditoria al femminile, arte e cultura, fino al rosso vulcanico dell’Etna.

La manifestazione – organizzata da SIMA (Società Italiana di Management) – si aprirà giovedì 16 aprile, alle ore 9.00, con i saluti istituzionali delle principali autorità accademiche, politiche e imprenditoriali del territorio, a testimonianza della rilevanza nazionale dell’evento.

«In un tempo attraversato da grandi complessità e da trasformazioni tecnologiche sempre più rapide, il Festival 2026 chiama a raccolta un management coraggioso e capace di rigenerarsi – dichiara la presidente SIMA Beatrice Luceri – Con l’energia del “Rosso del fuoco” mettiamo a sistema la centralità del Mediterraneo, le sfide dell’innovazione e la spinta trasformativa della leadership femminile, trasformando le incertezze del presente in opportunità concrete al servizio della società».

«Catania si trasforma per due giorni in una vera isola dell’innovazione, fulcro del dibattito nazionale – aggiunge Elita Schillaci, responsabile scientifico di Sede – abbiamo costruito un programma che unisce accademia, imprese e talenti per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: dall’energia alle nuove tecnologie, mostrando come il management sia il ponte fondamentale tra la ricerca scientifica e il progresso della società».

Fin dalla prima sessione, dedicata agli scenari globali e al Piano Mattei, il Festival entrerà nel vivo del dibattito sulle opportunità e sui rischi per le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione. Interverranno i rappresentanti delle istituzioni, del mondo finanziario e dell’industria, tra cui il coordinatore vicario della Struttura Missione per il Piano Mattei, Presidenza del Consiglio dei Ministri Lorenzo Ortona, l’eurodeputato Ruggero Razza, il vicedirettore del Centro Sviluppo OCSE Federico Bonaglia e il condirettore Generale del Crédit Agricole Italia Roberto Ghisellini.

Ampio spazio sarà dedicato al tema dell’energia, con un focus sulla Sicilia come hub strategico nel Mediterraneo, tra infrastrutture, sostenibilità e sviluppo industriale, e con la presenza del presidente del Gruppo WeBuild Gian Luca Gregori.

Nel pomeriggio, il confronto si articolerà in più percorsi paralleli: dall’agroalimentare – con riflessioni sul valore della terra tra innovazione e sostenibilità e la partecipazione dell’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Arena e Presidente del Gruppo VéGé Giovanni Arena – alla sanità, con un focus sulle trasformazioni dell’healthcare tra tecnologia e nuovi modelli organizzativi. Spazio anche al rapporto tra creatività, cultura e impresa, con interventi dedicati al valore della customer experience e alle industrie culturali come motori di sviluppo. La giornata si concluderà con un momento musicale di grande suggestione.

La seconda giornata, venerdì 17 aprile, sarà dedicata alla leadership e alla formazione manageriale in contesti complessi e turbolenti: tra i tanti illustri relatori, il responsabile della KPMG Giovanni Coci e il presidente di Cluster BIG Giorgio Ricci Maccarini.

Un panel sarà inoltre dedicato al ruolo trasformativo delle donne nell’economia e nella società, con un focus sul contrasto alla violenza economica e la presenza di manager di rilievo nazionale, tra cui la responsabile Sviluppo e Imprese di Invitalia Danila Sansone.

In programma anche le finali di “Make It a Case”, un progetto promosso da SIMA e finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, dedicato all’imprenditoria al femminile. Non mancheranno approfondimenti su tecnologie emergenti, smart cities e robotica, a testimonianza di una Sicilia sempre più proiettata verso il futuro.

Il Festival del Management rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale che conferma Catania come polo strategico di innovazione, competenze e sviluppo nel contesto mediterraneo.

L’ingresso è gratuito ed è possibile iscriversi sul sito dedicato:

www.festivaldelmanagement.eu

PARTNER 2026

Main Partner: Crédit Agricole Italia

Partner Istituzionali: Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del PNRR – Next Generation EU, e gestito da Invitalia

Hosting Partner: Università di Catania

Partner: Webuild, Genegis Gi, STMicroelectronics, Harmonic Innovation Group, KPMG, NTET Group, Fondazione Giuseppe Benedetto DUSMET.

Partner Tecnici: Etnadolce, Innovation Island.

Patrocini: AIDEA, British Academy of Management, EURAM, BIG – Blue Italian Growth Technology Cluster, ANDAF Sicilia.

Advertisement

Advertisement

Visite: 111