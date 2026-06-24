Palermo, nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Claudio Paterna

Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 17,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il quarto appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà Claudio Paterna. Dopo i saluti di Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe e Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse, dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello.

Claudio Paterna, già dirigente tecnico per 35 anni al Dipartimento regionale Beni culturali, è discendente da una antica famiglia di maestri Paratori artigiani di Palermo. Laureatosi all’Università di Palermo nel 1977 è stato allievo degli antropologi Bonomo, Rigoli e Buttitta. Ha conseguito l’ammissione al Dottorato di Ricerca all’Università di Cosenza nel 1984 ed ha vinto la Cattedra statale di Storia e Filosofia nei Licei nel 1988. Lo Stesso anno è entrato nei ruoli regionali come Esperto per l’Educazione Permanente, realizzando, insieme ad altri, il progetto “Scuola-Museo”. Successivamente dopo aver prestato servizio in vari uffici di Gabinetto, è passato a dirigere la Casa Museo Verga a Catania (2000) e il Servizio Storico-artistico-Etnoantropologico alla Soprintendenza Beni Culturali di Enna (2001-2008). La sua esperienza in ambito regionale è passata prima da Palazzo Abatellis (Laboratorio Restauro e Prestiti), poi al Centro regionale per il Restauro, dove ha diretto il Laboratorio di Restauro, entrando nel C.d.A. del Corso di Laurea in restauro BB.CC. Giornalista pubblicista dal 1980 ha scritto per L’Ora, Giornale di Sicilia, Repubblica Palermo e Avanti!.

Ha all’attivo 30 pubblicazioni a stampa, talune in collaborazione. Tra esse vanno ricordate:

“Persistenze e ritualità arcaiche nell’entroterra”, una lunga disamina delle tracce, dei miti e dei riti nella parte centrale della Sicilia risalenti al mondo classico e pre classico.

“La Festa di San Giuseppe in Puglia e Sicilia”, lo studio del rito dell’Altare di San Giuseppe con tutte le implicazioni sociali e antropologiche conseguenti.

“Fiabe e miti classici” l’analisi storicistica e semiotica delle fiabe trascritte da Giuseppe Pitrè dal dialetto alla lingua italiana, con evidenti tracce di culti femminili risalenti al culto della dea Madre.

Ha in corso di pubblicazione con la casa editrice Don Lorenzo Milani il volume sulle “Tracce del Culto della dea madre”.

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