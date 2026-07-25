“Etna in Scena”: Zafferana Etnea si conferma la “Perla dell’Etna” con un’estate di grande musica e cultura sotto il Vulcano

La “Perla dell’Etna” si conferma protagonista della stagione estiva con un cartellone eclettico che sta animando il Teatro “Falcone Borsellino”, le piazze e le frazioni.

Dopo la comicità di Carmelo Caccamo, un’esplosione di comicità dal vivo, continua, nel segno della grande qualità “Etna in Scena”, il cartellone estivo che trasforma Zafferana Etnea in un palcoscenico a cielo aperto. La “Perla dell’Etna” si conferma ancora una volta protagonista della stagione turistica e culturale siciliana, offrendo un palinsesto variegato e di alto profilo, capace di spaziare dai grandi concerti agli spettacoli teatrali, fino agli eventi culturali di approfondimento.

Protagonisti assoluti della kermesse sono l’incantevole Teatro “Falcone Borsellino” e gli spazi più suggestivi del territorio: le piazze del centro e le caratteristiche frazioni del comune etneo, pronte a regalare serate indimenticabili a un pubblico in arrivo da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia.

Il programma si distingue per la sua natura eclettica, studiata per soddisfare ogni tipo di pubblico grazie alla presenza di nomi di spicco del panorama musicale, teatrale e artistico italiano. Un’offerta che unisce intrattenimento di qualità, valorizzazione del patrimonio naturalistico del Vulcano e promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.

Il calendario degli eventi, che proseguirà a ritmo incalzante, prevede già una serie di appuntamenti imperdibili, con un programma che toccha vette di eccellenza:

25 e 26 luglio: K-Pop – Un weekend speciale dedicato al fenomeno globale, con esibizioni, dance cover e cultura asiatica per coinvolgere le nuove generazioni. Preparate i vostri lightstick e scaldate le corde vocali!

L’energia travolgente dellle K-Pop trasformerà Zafferana Etnea in un vero e proprio palco da sogno! Due giorni di coreografie pazzesche, hit indimenticabili e vibrazioni uniche!

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2 agosto: Arisa – La voce iconica e pluripremiata della musica italiana approda sotto l’Etna per una serata di grande emozione. Pronti per la voce unica di Arisa. Il 2 agosto vi aspetta a Zafferana Etnea per una serata indimenticabile tra i suoi più grandi successi.

4 agosto: Simona Molinari – Eleganza, jazz e pop d’autore con una delle artiste più raffinate del panorama nazionale.

6 agosto: Manfredi Di Liberto – Il talento siciliano del teatro, della musica e dello storytelling animerà la scena con il suo inconfondibile stile.

L’attesa per il concerto di Noemi si prolunga solo di poco! La data del live, inizialmente in programma per il 1° Agosto, è stata riprogrammata per Lunedì 9 Settembre.

I biglietti già acquistati in precedenza resteranno validi per accedere allo spettacolo nella nuova data.

Prendete nota del nuovo appuntamento e preparatevi a vivere una serata indimenticabile al ritmo della grande musica dal vivo

Oltre ai grandi concerti, il cartellone “Etna in Scena” dedica ampio spazio al teatro, alla letteratura e agli incontri culturali, trasformando le frazioni di Zafferana in veri e propri salotti letterari e teatrali diffusi.

Per informazioni sul programma completo, sulle date e sui luoghi degli eventi, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e i canali social ufficiali della rassegna.

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