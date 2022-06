“Estate in Arte Carini 2022” inaugura la stagione degli spettacoli.

Nella prestigiosa kermesse a cura di “Sicily Evolution Events” – l’articolato progetto culturale di Stefania Chiavetta e Filippo Lo Iacono – non trovano spazio soltanto le mostre, i dibattiti e la produzione letteraria, ma anche l’intrattenimento.

Sabato 4 giugno, al Castello “La Grua – Talamanca”, dove la rassegna ha preso il via lo scorso 14 maggio, è in programma alle 21:00 “Crazy for Sicily. Le corde siciliane”, con il duo “Moschella e Mulè”.

Scritto e diretto da Giuseppe Moschella, è uno spettacolo variegato e profondo che alterna ilarità e riflessione, ricchissimo di citazioni letterarie.

Si ispira, infatti, a grandi autori e siciliani quali Luigi Pirandello, Gesualdo Bufalino, Vitaliano Brancati e Leonardo Sciascia.

Come suggerisce lo stesso titolo, protagoniste sono le corde e le sfumature : pazzia, serietà e tensione civile animano uno spettacolo che racconta la Sicilia e l’anima dei suoi abitanti.

Insieme all’attrice Emanuela Mulè e all’attore e regista Giuseppe Moschella, ci sarà anche Veronica Bonaceto.

Nel ruolo di assistente alla regia, Elisabetta Loria.

